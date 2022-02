Ble hetset etter barna ble drept – nå får Juma støtte fra hele landet

– Det har vært enormt rørende og motta så mye støtte og varme fra så mange mennesker rundt om i Norge.

19. juli 2020 ble Mikael (7) og Gabriel (1) funnet døde i en leilighet i Lørenskog.

Moren deres ble senere dømt til lovens strengeste straff for å ha kvalt dem.

Nylig fortalte barnas far, Juma Iraki, at han er blitt hetset etter at han mistet det mest dyrebare han hadde.

Han har blitt hetset på nettet. Han har blitt hetset i e-post.

En kvinne har fått en bot på 8000 kroner for hensynsløs adferd etter å ha sendt et sjikanerende, krenkende brev.

Møtt med omsorg

Etter at Juma Iraki fortalte sin historie, har det snudd. Varselfunksjonene på mobilen hans har hatt det travelt.

Mellom 150 og 200 meldinger har tikket inn på e-post, SMS, Instagram, Facebook, og Twitter.

Nå har han ikke opplevde ufine kommentarer.

– Absolutt ingenting, kun hyggelige og støttende meldinger.

Barnefaren har besvart hver og en av dem.

Etter at saken ble publisert, har han også fått et nytt brev i posten. Det var fra en eldre dame i Skien.

– Hun hadde tatt seg tid til å skrive et meget hyggelig og varmt brev til meg i posten som jeg satte veldig stor pris på.

– Nytt nivå av hjerteløshet

En av de mange som har engasjert seg, er den profilerte presten, Sunniva Gylver i Den norske kirke.

– Fortellingen om Juma, hans store sorg, og hetsen han ble utsatt for i etterkant, formidlet et nytt nivå av hjerteløshet.

Som prest tror hun at vi alle har både godt og ondt i oss.

– Jeg må si at syndefallet gjerne kommer best til syne i kommentarfeltet.

Prest Sunniva Gylver har fått mange reaksjoner fra andre etter at hun delte saken. Foto: Privat Foto: Privat

Hun delte saken på Facebook.

Uforståelig hva noen tillater seg å si til et menneske som har opplevd en slik tragedie. Jeg har sendt min hilsen til Juma via journalisten, og håper mange har gjort det samme. Utdrag av Sunniva Gylvers deling på Facebook

Gylver mener det er viktig å være et medmenneske slik at Juma Iraki og andre ser at de ikke er alene.

– Det er viktig at de som hetser får en klar offentlig og sterk tilbakemelding fra oss som fellesskap: Dette godtar vi ikke.

NRK har også fått en stor mengde e-poster fra folk som reagerer sterkt på det barnefaren har vært utsatt for.

Mange har også bedt NRK sende deres dype medfølelse videre til Juma Iraki.

– Saken traff i hjerterota

Foto: Privat

Carina Johannessen (47) er en av dem.

– Saken traff i hjerterota.

Hun husker TV-klippet som ble sendt på TV 2 før rettssaken mot barnas mor startet.

Inne i politibilen får Juma Iraki vite at barna hans er døde og at ekskona, barnas mor, har pekt ham ut som drapsmann. På opptaket kan man høre en fortvilet far rope nei, nei, nei, nei.

– Helt siden jeg så det på TV, har det sittet fast inni meg. Da jeg leste at folk hadde kommet med stygge ting i etterkant ... Jeg ble så sjokkert.

Hun har blitt engasjert før, men har ikke hatt for vane å kommentere. Denne gangen valgte hun å sende en e-post til NRK-journalisten. Her er et lite utdrag.

Fra: Carina Johannessen Til: Jens Christian Sundby, NRK Sendt: 5. februar 2022 23:44 Emne: Hets av Juma Iraki "Det må være noe alvorlig galt med slike «mennesker»! Regner med at du får flere mail om dette, så om du bare kan fortelle Juma at han er i manges hjerter og om det hadde gått an så skulle vi slått en stor ring rundt ham! "

Carina Johannessen tenkte at hvis mange nok kom med et trøstens ord, så kanskje det kunne hjelpe litt.

– At han vet at de som sier stygge ting, ikke er mange. Men vi som støtter og bare ønsker at han skal ha det bra, vi er mange, sier Johannessen.

– Tusen takk

Juma Iraki ønsker å gi skryt til bistandsadvokatene sine, John Christian Elden og Sol Elden, som har vært enorm støtte i tiden med mye hets.

Han gir også honnør til etterforskerne i Øst Politidistrikt som har tatt denne sakene på alvor og håndtert det på en ryddig måte.

Til alle som har engasjert seg etter at han fortalte hva han har vært utsatt for, ønsker han å si følgende:

– Tusen takk til alle som har tatt seg tid til å gi varme og støttende ord i en meget krevende tid for både min familie og meg. Vi setter enormt pris på all omtanke vi har fått.