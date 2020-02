En ekstraordinær mil mild vinter går ut over salget av vedovner, og 39 ansatte ved Jøtuls anlegg på Kråkerøy i Fredrikstad har fått varsel om at de permitteres 50 prosent.

Arild Johannessen er klubbleder ved Jøtul.

Klubbleder Arild Johannessen ved Jøtul håper at det kommer kaldere vintre, slik at produksjonen kan økes igjen ved anlegget på Kråkerøy i Fredrikstad. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

– Vi har forståelse for at det kommer permitteringer etter en vinter som ikke er gunstig for vår bransje. Da må produksjonen reduseres, sier han.

Permitteringene nå kommer kort tid etter at mange har mistet jobbene ved Jøtul på Kråkerøy som følge av at monteringen av ovner er flyttet til en ny fabrikk i Polen.

Ikke vinter mange steder

Administrerende direktør i Jøtul, Nils Agnar Brunborg, sier at ovnsmarkedet går mye opp og ned, men at det nå er ganske spesielt.

– Det nye nå er at det ikke er vinter i det hele tatt i store deler av Europa. Det er svært mildt, og det rammer salget vårt, slår han fast.

Allerede i høst varslet eksperter at det kom til å bli en ekstra mild, våt og vindfull vinter i hele Nord-Europa.

Samtidig har strømprisene gått kraftig ned, slik at det blir mindre gunstig å fyre med ved.

Jøtul har 75 prosent av markedet i Norge, Frankrike og USA.

Jøtuls fabrikk i Kråkerøy har trappet ned bemanningen fra 250 til 150 det siste året. Nå halveres produksjonen midlertidig og 39 ansatte blir delvis permitterte. Foto: Tomas Berger / NRK

Det er arbeidere ved støperiet på Kråkerøy som nå rammes av permitteringer. De leverer støpejern til monteringsfabrikker i Polen og USA.

– Det er tungt å få permitteringer nå etter oppsigelsene i november og desember, og det sliter på de ansatte. Men vi har tro på bedriften og at det skal rette seg, sier klubbleder Arild Johannessen.

Trappet ned i Norge

For to år siden var det 250 ansatte ved Jøtuls fabrikk i Fredrikstad. Så ble 100 sagt opp og jobbene flyttet til det nye anlegget i Polen. Av de 150 som er igjen, jobber 39 i støperiet som nå må halvere produksjonen.

– Vi håper å kunne ta de tilbake så snart som mulig, det ønsker vi alltid. Men det er markedet som bestemmer og siden vi har permittert, så ser vi på dette som midlertidig, sier Jøtul-direktør Nils Agnar Brunborg.

Jøtuls nye fabrikk i Polen ble satt i drift i januar og har ifølge Brunborg 120 ansatte som er under opplæring. Disse blir ikke berørt av permitteringene.