Hilde Breie fekk barndomsheimen i Ål øydelagt av eit jordras.

Restane av huset ligg spreidd nedanfor der det ein gong stod, godt blanda med gjørme, tre og steinar.

– Garderoben min og stova mi er plutseleg der nede. Ein kan kanskje finne gjenstandar som skulle vore femti meter oppe, så har det berre vorte skove ned, seier Hilde Breie.

Huset og eigedomen til Hilde Breie er heilt øydelagt av jordras. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Trass i alt som har skjedd, er ho fast bestemd på å byggje opp igjen huset og flytte tilbake.

Naboane hennar, som framleis har heimane sine i god behald, er visst ikkje like sikre.

– Det er mange i Breie som ikkje tørr å bu i husa sine. Dei bur i hytter og på hotell fordi dei er redde. Når det regnar, har eg sett mange skjelve, seier Breie.

Planla å springe frå raset

På Breie gard bur det til vanleg seks personar.

Då ein byrja å kjenne ekstremvêret «Hans» på kroppen i Ål, byrja evakueringa. Bebuarane på garden var seks av tusen menneske som forlét heimane sine.

– Det gjekk eit lite ras på jordet til naboen, og då tenkte vi at vi kunne springe frå det. Vi hadde inga aning om at det kunne ramme huset så hardt, seier Hilde Breie.

Om det er trygt og ho får lov, vil Breie byggje opp huset slik det var. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Ein time før raset som tok heimen hennar gjekk, var ho heime.

Ho og to venner hadde teke med seg hakke og spade for å føre bekken med vatn, som var betrakteleg større enn ein bekk den dagen, vekk frå huset.

– Eg trudde vi var blant dei siste som vart evakuerte, men det viste seg at nesten alle i Breie var her. Mange var i husa sine. Hadde eg vore heime, hadde eg døydd, seier Breie.

Ingen vaffel til statsministeren denne gongen

Éi veke etter at huset vart jamna med jorda, var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innom.

– Beklagar at eg ikkje har nokon vaflar å tilby, seier Hilde Breie.

– Det får bli ein annan gong, svarer statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre seier ras er noko av det farlegaste som er i Noreg i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skadane etter ekstremvêret «Hans» har gjort eit sterkt inntrykk på han.

– Det å miste hus og heim, det er nesten ikkje noko meir traumatisk ein kan oppleve. Dei er glade for at dei er i live, og det har vore nære på, seier han.

Glad det har gått bra med alle

Statsministeren seier at dei ikkje kan la ei slik krise passere utan å ta lærdom.

Samtidig lovar han økonomisk støtte til kommunane som treng hjelp til å byggje opp igjen.

Breies hus er helt knust. Bare taket ligger igjen. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Her skal ingen stå åleine. Det er viktig at vi stiller opp for dei som er ramma, seier Gahr Støre.

Ordførar i Ål, Solveig Vestenfor (Ap), er stolt over jobben dei som bur i området har lagt ned.

– Vi er fantastisk glade for at det har gått bra med alle, seier ho.

Solveig Vestenfor er glad ekstremvêret «Hans» ikkje kravde nokre liv. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK