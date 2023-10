– Det begynte å rumle, så hørte jeg en litt rar bråkelyd ...

Det sier den pensjonerte brannmesteren og utrykningslederen Arne Skougstad til NRK.

Det var han som varslet nødetatene og fikk alarmen til å gå tirsdag kveld på Ringerike.

Arne Skougstad varslet nødetatene. Foto: Anders Haualand / NRK

I 19-tiden gikk et stort jordras i ulendt terreng og ned i Sognaelva ved Avstikkeren, veien mellom Hønefoss og Ask. Det var kraftig regnvær i området da raset gikk.

Bare hundre meter unna ligger en gård og flere boliger.

Fire meter høy flodbølge

Politiets operasjonsleder Tommy Eriksen anslo raset til å være mellom 40 og 50 meter bredt, og 30 meter langt.

I 22-tiden bekreftet politiet at de hadde evakuert to boliger på samme gårdstun som ligger i nærheten av raset.

Like ved hadde Arne Skougstad tatt seg en liten pause fra utendørsarbeidet.

Massene har rast ut i elva Sogna og flere eiendommer er berørt i området mellom Hønefoss og Ask. Foto: Ole Edvin Tangen

Plutselig begynte det å drønne.

– Så jeg kikket rundt meg. Jeg så noen busker som begynte å skakke og lee veldig på seg. Jeg kikket på andre busker og trær, men nei, det var ikke vind, sier Skougstad til NRK.

Eks-brannmesteren befant seg cirka 150 meter unna Sognaelva da raset gikk.

– Da ser jeg det kommer en skikkelig flodbølge oppover, motstrøms! Den var cirka fire meter høy og dekket hele bredden på elva. Den gikk oppover så langt jeg kunne se, erindrer han.

Så etter om folk hadde blitt tatt av raset

Skougstad forstod at et ras hadde gått, og kontaktet brannvesenet og politiet.

Dernest kom han seg litt opp i høyden for å sondere terrenget. For å se etter om folk hadde blitt tatt.

Raset er mellom 40 og 50 meter bredt. Foto: Anders Haualand / NRK

– Det er en tursti like ved. Den er ikke så mye i bruk, men man kan aldri være sikker, sier han.

Da politiet ankom til rasstedet var det fortsatt noe aktivitet i raskanten. Området ble sikret og en geolog fra kommunen gjorde undersøkelser. Men det var vanskelig å gjøre vurderinger etter at mørket sank over Ringerike.

Til alt hell konstaterte politiet at hverken liv eller eiendom hadde gått tapt.

– Det var en spesiell opplevelse. Jeg så bare buskene forsvant og flodbølgen som kom, sier Skougstad.

Gården med flere boliger ligger bare 100 meter unna der raset gikk. Fem personer er evakuert. Foto: Ole Edvin Tangen

NVE gjør akutte grunnundersøkelser

Et stort område er nå sperret av inntil videre.

Onsdag formiddag har kommunens geolog og beredskapsledelse i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdert hva som skal skje etter befaringen.

Beredskapssjef i Ringerike, Magnus Nilholm. Her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Sander Heggheim / NRK

Beredskapssjef i Ringerike kommune, Magnus Nilholm, sier til NRK at de har fløyet drone for å kartlegge rasområdet.

– Hvor mange er evakuert?

– Til sammen er det fem evakuerte. Det som skjer nå er at NVE har gjort en avgjørelse på at en akutt grunnundersøkelse skal gjøres enten i løpet av ettermiddagen eller i morgen. Så lager de en rapport basert på hva som skjer etter at de har boret i grunnen, svarer Nilholm.