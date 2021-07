– LO ser på dette som sosial dumping.

Det sier Christine Knutsen som er faglig Ungdomssekretær i LO Oslo Viken.

Hun er en av dem som er ute og snakker med årets sommervikarer. Hensikten er å informere ungdommer om hvilke plikter og rettigheter de har i arbeidslivet.

– Det er mange utenlandske arbeidstakere under 18 år og nesten helt ned i 13 års alderen som jobber åtte-ni timer hver dag. De har ikke pause eller tilgang på toalett. De har ikke kontrakt og får pengene rett i hånda, forteller Knutsen.

Christine Knutsen i LO sier at mange unge ikke er klar over hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. Foto: Shad Madian / NRK

NRK har snakket med en jordbærselger som bekrefter flere av tilfellene, men som ønsker å være anonym fordi personen er redd for å miste jobben ved å stå frem.

500 kroner dagen

Ifølge Knutsen er det også mange som tjener mindre enn de har krav på.

– Minstelønn i Norge er ikke lovfestet, men man har en tariffavtale man er pliktig å følge. For jordbærselgere under 17 år er denne på 109 kroner, sier Knutsen.

Jordbærselgeren NRK har snakket med forteller at de jobber åtte til ni timer hver dag og får utbetalt mellom 500 og 600 kroner, litt avhengig av hvor masse jordbær de selger.

Finnes gode eksempler

Jordbærbonde Kirsti Wear på gården Hyggen Østre i Asker syntes det er synd at unge melder om slike arbeidsforhold.

– Jeg syntes ikke det er noe all right. Jeg har jo kjørt forbi noen sjøl også, det burde vært mer ordna.

Wear blir av LO trukket frem som et godt eksempel. Der jobber selgerne 3,5 time hver dag og har tilgang på toalett rett ved arbeidsplassen. De har også valgt å legge seg over gjeldende tariff.

– Her får de 120 kroner timen fordi jeg syntes de gjør en veldig bra jobb, sier Wear.

Kirsti Wear sammen med jordbærselger Oda Skadbeg Larsen utenfor salgsboden på Gullaug i Lier. Foto: Shad Madian / NRK

– Vanskelig å få til tilsyn

I tilfellene hvor LO mener det er brudd på arbeidsvilkårene kan de melde fra til skatteetaten og arbeidstilsynet. Da er det opp til dem å følge opp og avgjøre om det faktisk er et brudd.

Vigleik M. Aas hos Arbeidstilsynets svartjeneste forteller at tips de mottar på sommeren angående sesongarbeid er utfordrende.

– Det er vanskelig å få til tilsyn når de kun jobber en kort periode. Vi har dessverre ikke kapasitet nok, og må prioritere saker med fare for liv og helse.

Vigleik M. Aas er leder for Arbeidstilsynets svartjeneste Foto: PRIVAT

Han tror en del unge kan bli utnytta fordi de ikke har kunnskapen som skal til for å unngå at det skjer.

– Det er selvfølgelig ikke greit, men det er heller ikke overraskende. Selv om Norge har verdens beste arbeidsliv, er det fortsatt enkelte useriøse aktører.

Aas mener at LO gjennom sommerpatruljen gjør en kjempejobb med å rette fokus på disse sakene, og øke kunnskapen blant unge arbeidstakere om hva de har krav på.

– Vi ønsker naturligvis å gjennomføre tilsyn slik at vi kan veilede og korrigere dem som ikke holder seg innenfor lovverket, men det er vanskelig å nå over alle, avslutter Aas.

NRK har snakket med et av firmaene selgerne jobber for. De hevder at deres ansatte har tilgang på toalett og pauser, og at alle ansatte er registrert og får lønn på konto.