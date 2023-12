Da Jonas Fjeld besøkte Ole Paus på Drammen sykehus mandag kveld, var ikke Paus i særlig god form.

Han døde bare noen timer seinere.

– Det var jo egentlig forventa. Han hadde mistet talen og blitt delvis lam. Ole Paus uten tale og med rullestol – det er feil, forteller Jonas Fjeld.

Han sier at han ikke fikk så mye kontakt med kompisen, før han dro fram gitaren.

– Da spilte jeg en låt som heter «Nedover elva». Da kom tårene hans. Og mine.

Torsdag framførte han den samme låta i ettermiddagssendingen til NRK Buskerud på P1, sammen med Hans Cato Kristiansen og Finn Tore Tokle.

En tydelig preget Jonas Fjeld forteller om kompisen Ole Paus' bortgang, og hvordan han rørte Paus med sang kvelden før han gikk bort. Foto: Anders Haualand / NRK

Fra Finnskogen til hitlistene

Historien om samarbeidet deres er ikke bare en av de mest suksessrike i norsk musikkhistorie, det er også en historie om et vennskap som strakte seg langt utover studio og scene.

«To rustne herrer» ble både en platetittel og det de kalte seg med sitt omreisende show. Det var likevel lite rust i maskineriet, dynamikken dem imellom var stor, både under og bortenfor scenelampene.

De møttes for første gang i 1974. Fjeld spilte til «plattingdans» på Finnskogen og innimellom de fem øktene hans skulle Paus underholde.

– Og rundt midnatt var det ganske konsonantløst på plattingen der, sa Fjeld da de to gjestet «Lindmo» for noen år siden.

– Jeg gikk på scenen og sang ei låt om alkoholisme og en om homoseksualitet, sa Paus.

Og det var det. De ble venner.

Ole Paus og Jonas Fjeld på Studentersamfundet i Trondheim i 1983. Foto: Fotogjengen.Samfundet.no

Fjelds karriere reddet av Paus

Men det var ikke sånn at de umiddelbart ble en duo, selv om de ble kamerater. De fortsatte karrierene på hver sin kant, helt til Fjeld sleit med å få det til.

– Det var en periode i livet mitt hvor det var litt lurvete og jeg var ganske langt nede karrieremessig. Ole tilbød seg å betale for ei plate med meg og det eneste kravet var at jeg skulle synge på norsk, for fram til det hadde jeg bare sunget på engelsk, sa Fjeld under en innspilling i NRK-programmet «Platedate» i 2016.

Paus sa han kunne finansiere hele innspillingen og alle musikerne. Det var bare ett problem: Fjeld hadde ingen platekontrakt.

– Jeg var på EMI da og sa at hvis dere ikke tar Fjeld, da får dere ikke meg heller. Det gikk de omsider med på, sa Paus.

Resultatet var klassikere som «Engler i sneen» og «Nerven i min sang».

I 1995 slo de seg sammen som «To rustne herrer». De spilte sammen i ei årrekke, før de igjen jobbet hver for seg.

For sju år siden begynte de å samarbeide igjen.

– Livet uten hverandre var tross alt verre enn livet med hverandre, sa Paus da «gjenforeningen» ble kjent.

Jon Niklas Rønnings rørende takk til Ole Paus Du trenger javascript for å se video.

Med humor som våpen

Ole Paus var en ordkunstner, men har de siste dagene også blitt trukket fram som en gitarist av ypperste klasse.

I tillegg til poetiske beskrivelser av Norge, som i «Mitt lille land», er han også kjent som en satiriker som slår oppover.

– Det eneste som biter på makta, er latter. Det eneste de ikke tåler, er å bli ledd av. Det kan få dem til å bli usikre i sin egen ufeilbarlighet, at det et eller annet sted i landet sitter noen som ser på dem som en vits. Ikke totalt sett, for de er sikkert ålreite mennesker, man kan si veldig mye pent om mange av dem, selv om jeg ikke kommer på noe akkurat nå, men humor er den svakestes våpen mot den sterkeste, sa Paus på «Lindmo».

– Og jeg har ikke makt til noe annet enn å noen ganger, i et heldig øyeblikk, kanskje få noen til å le av de autoritære menneskene og bevegelsene i landet.