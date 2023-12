Jonas-drapet: Løslater tre siktede – og politiet beklager til familien

Fem personer har vært siktet etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. En person ble løslatt for noen uker siden. Onsdag blir ytterligere tre personer løslatt.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt opplyser at de nå går over i en ny fase i etterforskningen av drapet på Jonas Aarseth Henriksen.

– Vi har vurdert det slik at det ikke lenger er tilstrekkelig grunnlag for fengsling av tre av de siktede. De har vært fengslet på grunnlag av bevisforspillelsesfare, og nå har vi kommet dit i etterforskningen at vi mener det ikke er så stor bevisforspillelsesfare lenger at det er riktig å be om fortsatt fengsling, sier Kostveit til NRK.

– Siktelsene opprettholdes og etterforskningen fortsetter videre med samme styrke. Så vi er på ingen måte ferdige med etterforskningen. Det er ingen som så langt er utenfor mistanke.

«Hovedmannen» ikke løslatt

En 28-åring fra Innlandet begjæres fortsatt fengslet i åtte uker.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit forteller at tre av de siktede blir løslatt onsdag. Foto: NRK

– Vi mener at hans tilknytning til drapet er så sterk og at bevisene er tilstrekkelig sterke til at han bør fengsles, sier Kostveit.

Politiet mistenker ifølge NRKs opplysninger at han er hovedmannen bak drapet på Jonas Henriksen, og at han har stått for planleggingen av et angrep på Jonas Henriksen.

Sør-Øst politidistrikt har registrert 11 anmeldte forhold fra mars til august. Jonas Henriksen beskrev flere trusler og voldshendelser i sosiale medier og tok gjentatte ganger kontakt med politiet.

Han fortalte at han var redd, og NRK har tidligere fortalt at han bodde på hemmelig adresse.

– Vi har fra starten av etterforsket drapssaken og de øvrige sakene med utgangspunkt i flere ulike teorier om hva som var motivet, og om det var et felles motiv som lå bak alle sakene, sier Kostveit.

– Vi har nå kommet dit at vi har grunn til å si at det ser ut til å være ett motiv, og det er et personlig motiv. Så de andre hypotesene er ikke aktuelle å forfølge videre, sier Kostveit.

Knyttes til 11 anmeldelser

Etterforskningen av drapet har avdekket at to av de siktede i drapssaken kan knyttes til de 11 forholdene, opplyser politiet.

– På vegne av politidistriktet har jeg hatt et møte med de pårørende, og jeg har beklaget at politidistriktet ikke har gitt straffesakene samlet sett den oppfølging de kunne ha fått, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt Kjell Johan Abrahamsen.

Kjell Johan Abrahamsen, påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, beklager overfor familien. Foto: Philip Hofgaard

Abrahamsen sier de nå vil gjennomføre en fullstendig gjennomgang av alle straffesakene og øvrig informasjon.

– Det er viktig for oss at politiet beklager. Vi har fått den beklagelsen i møter tidligere, og at de nå gjør det i media, det setter vi stor pris på, sier Jonas' stefar Ivar Borgen til NRK.

– Vi har ment at politiet har håndtert sakene før drapet på en måte som ikke har vært god nok, noe de også har kommunisert til oss de siste månedene.

Løslatelsene er en belastning

– Dere har fryktet at drapet kunne vært unngått om politiet hadde sett mer alvorlig på de tidligere sakene?

– Familien har diskutert dette mye, og vi mener at det mest sannsynlig kunne vært unngått. Dagens beklagelse styrker den opplevelsen.

Familien har også tidligere uttalt at politiet kunne gjort mer før drapet.

– For familien er det veldig viktig at politiet ser om det er en sammenheng med de gamle sakene (trusler og hærverk), har bistandsadvokat Marijana Lozic tidligere sagt.

Ivar Borgen, som er familiens talsperson, forteller at familien har vært forberedt på løslatelser.

– Det er en belastning at de blir sluppet løs, de er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drapet på Jonas. På en annen side er rettssystemet i Norge sånn at det er klare regler på når og hvorfor du er varetektsfengslet, og når politiet sier nå det ikke er noen grunn til å holde dem varetektsfengslet, så forholder vi oss til det, sier