Fortsatt er ingen pågrepet for drapet på Jonas Henriksen. Han ble funnet død i nærheten av en hytte ved Nes i Ådal torsdag.

Mange rundt ham forteller at han har vært mye redd og har fryktet for sin egen sikkerhet. Da han flyttet hjem til Hønefoss i vår, sier flere venner til NRK at han ikke ville fortelle dem hvor han bodde.

– Han var veldig redd, sier en person som var nær Henriksen, som selv ønsker å være anonym.

Det er en rekke hendelser, som han selv har skrevet om på sosiale medier, som skal ha ligget til grunn for frykten.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død, torsdag ettermiddag. Foto: PRIVAT

Mange hendelser

25. juli 2021:

En bobil som står utenfor et bygg som Henriksens firma leier blir påtent. Ifølge politiet er det noen som har kastet brannbomber mot bobilen.

Henriksen eide ikke bobilen.

Foto: PRIVAT

24. september 2021:

En betongbil som tilhører Henriksens firma brenner på Vestsiden pukkverk i Vestre Ådal.

Foto: PRIVAT

27. februar 2022:

En ny lastebil som tilhørte Henriksens firma brenner.

Foto: PRIVAT

Etter den siste brannen velger Henriksen å flytte til Tønsberg. Men angrepene stopper ikke.

9. mars 2023:

Henriksen hevder han blir overfalt av to menn på vei til lastebilen grytidlig. Han forteller at han blir banket så mye at han ender på sykehus.

Kaller det et mareritt

Mandag skrev NRK om omfattende tagging mange steder i Hønefoss-området.

NRK har vært i kontakt med personer som sto Henriksen nær. De forteller at han mente taggingen handlet om ham selv, og at han var redd etter at han oppdaget den.

Den 4. juni la han ut følgende status på Facebook:

«Har egentlig ikke ønska å dele dette tidligere for å unngå en eventuell eskalering, men dette marerittet har blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få.»

Han forteller om alle hendelsene på sosiale medier.

Politiet har tidligere bekreftet til NRK at Henriksen er fornærmet i flere straffesaker.

– Det vil være helt naturlig for oss nå å se om det kan være en sammenheng, sa politiadvokat Tine Henriksen til NRK mandag.

Desperat og bekymret

Familien er glad for at politiet ser sakene i sammenheng.

– Vi har all fokus på å støtte og hjelpe politiet i den grad vi kan det med å løse saken. Og politiet setter inn alle ressurser for å løse saken så fort som mulig, sa stefar Ivar Borgen, talsmann for familien, mandag.

Helge Moldver er daglig leder i Batong Media. For kort tid siden møtte han Jonas for å lage en podkast om det han har gått gjennom.

– Han virket bekymret og sliten etter å ha levd med dette i to år. Han ville at de bak skulle bli tatt, fremstod desperat og følte at han ikke ble hørt. Det virket som om han synes det var leit at han måtte gå til en podkast for å bli hørt, sier Moldver til NRK.

I podcasten «Avhørt» kommer det frem at Henriksen ble funnet død i sin egen bil. Henriksen ble funnet av en kamerat som var bekymret. Henriksen hadde sendt ham en pin i kartet på mobilen som ledet ham til nettopp dette stedet.

«Lastebiljonas»

Henriksen hadde over 50.000 følgere på TikTok. Han har delt mye på sosiale medier den siste tiden. På Facebook la Henriksen ut overvåkingsvideoer fra leiligheten sin i Tønsberg, der han mener noen følger med på ham. En video skal vise at en person kaster steiner.

«Fra sommeren 2021 og pågående frem til i dag, har jeg, mitt firma, ansatte og kjæreste blitt utsatt for branner, forsøk på brannstiftelse som kunne endt i mordbrann, overfall/vold og hærverk.», skriver Henriksen.

Han avslutter sitt siste innlegg på Facebook der han kaller de som har utført hærverket og brannen for feige, for at de også går utover de han er glad i.

«Det holder nå.»

Tidslinje over drapssaken: Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal, torsdag ettermiddag.

Mistenkelig dødsfall Politiet gikk ut med at dødsfallet ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall, fredag kveld.

Etterforskes som drap Etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap. Politiet bekrefter også lørdag formiddag at Jonas Aarseth Henriksen har status som fornærmet i flere straffesaker.

På jakt etter vitner Politiet ber personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet;

E16 Hallingby til Nes i Ådal

Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg brua Vis mer