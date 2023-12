Det er fire måneder siden Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept. Han ble funnet skutt i en bil, på en øde skogsvei i Nes i Ådal.

Samme dag som politiet opplyser om løslatelser i saken, kommer Sør-Øst politidistrikt med en beklagelse overfor familien.

– Avdøde tok kontakt med oss gjentatte ganger, uttrykte frykt for egen sikkerhet, og ba også om hjelp, sier politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen til NRK.

Han har det øverste påtaleansvaret i politidistriktet.

– Vi så sammenhenger, men hvorvidt det hadde vært mulig å forhindre det som skjedde, er det for tidlig å si noe om, sier Abrahamsen.

Enda flere tilfeller enn kjent

Jonas Henriksen ble utsatt for vold, trusler og hærverk. Fra mars til august leverte han inn 11 anmeldelser.

– Ble ikke dette tatt på alvor?

– Jo, det ble tatt på alvor, det var flere straffbare forhold. Han tok kontakt flere ganger enn det også. Sakene ble etterforsket på litt ulike steder, og det var kontakt mellom etterforskerne. Etterforskerne så at det var en sammenheng, men likevel ble de aldri slått sammen til en større sak og gitt en høyere prioritet, sier Abrahamsen.

Tre personer blir løslatt fra varetektsfengsel onsdag. En person er fra før løslatt, og så begjærer politiet videre varetekt for den femte personen. Alle fem er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen beklager overfor familien til Jonas Henriksen. Foto: Tore Meek / NTB

– Vanskelig øvelse

To av de siktede knyttes til episodene som skjedde fra mars til august.

– Det viser jo at det er en sammenheng mellom de tidligere straffbare forholdene, og da har jeg på vegne av politidistriktet beklaget overfor familien at de sakene ikke har fått den oppfølging som de kunne ha fått.

– Men betyr det at dere ikke har gjort en god nok jobb?

– Politiet mottar hele tida både meldinger og anmeldelser om alvorlige straffbare forhold, og det å forutse, eller forsøke å se fremover om hvilke saker som har et stort farepotensial, er en vanskelig øvelse.

Samtidig som etterforskerne jobber videre med å løse drapssaken, vil politiet ha en grundig gjennomgang av hva som skjedde i månedene før drapet. Ikke minst hva som ikke skjedde.

Jonas Aarseth Henriksen ble drept i Nes i Ådal 17. august. Foto: Øistein Solli / NRK

– Verden stoppet opp

I forrige uke fortalte mor Elin Aarseth til NRK om marerittet det første døgnet:

De fikk ikke tak i Jonas.

Så kom beskjeden om at han var funnet livløs.

Deretter fikk de høre at han var død.

Og til slutt et sjokk større enn alt annet: Jonas var drept.

– Det var surrealistisk og absurd. Verden stoppet opp for meg, sier moren.

Familien har hatt jevnlig kontakt med politiet og fått løpende oppdateringer underveis i etterforskningen. I løpet av høsten har fem personer blitt pågrepet, en etter en. Det har vært en belastning for familien, men samtidig har de vært glade for utviklingen i saken.

Likevel har de vært plaget av hendelsene før drapet.

Politiet sa de undersøkte om det var en sammenheng mellom disse og drapet. Familien har hele tida lurt på om disse sakene ble etterforsket tilstrekkelig.

– Det er viktig for oss at politiet beklager. Vi har ment at politiet har håndtert sakene før drapet på en måte som ikke har vært god nok, noe de også har kommunisert til oss de siste månedene, sier Jonas' stefar Ivar Borgen til NRK.

– Dere har fryktet at drapet kunne vært unngått om politiet hadde sett mer alvorlig på de tidligere sakene?

– Familien har diskutert dette mye, og vi mener at det mest sannsynlig kunne vært unngått. Dagens beklagelse styrker den opplevelsen.

Vil ikke konkludere

Politiinspektør Abrahamsen forteller at det er et ledelsesansvar å samle saker som kan ha en sammenheng, og da eventuelt oppjustere trykket på en sak.

– Nå sier familien at de tror dette drapet kanskje kunne vært unngått. Det er ganske sterke ord?

– Det er sterke ord, og jeg vil være forsiktig med å konkludere. Nå skal vi ha en total saksgjennomgang og se hva som ligger i det, lete etter læringspunkter, og så er det for tidlig å svare på den type ting nå, etter min oppfatning, sier Abrahamsen.

– Og så får en evaluering gi svar på hvorvidt det hadde vært mulig å forhindre eskaleringen, som dessverre fikk det tragiske utfallet det fikk.