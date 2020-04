Jobber på spreng med ekspress-opplæring av sykepleiere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag fortalte Folkehelseinstituttet at korona-epidemien er under kontroll i Norge. Samtidig er helsemyndighetene tydelige på at det kan komme nye, store smittebølger.

Derfor har de bedt sykehusene planlegge hvordan de kan håndtere opp til 1200 intensivpasienter samtidig. Det er mer enn tre ganger så mange som normalt. Mange sykehus må både fem- og tidoble kapasiteten i et slikt scenario.

Mangelen på helsepersonell, og særlig intensivsykepleiere, er den kanskje mest kritiske faktoren, kom det frem da helseforetakene nylig rapporterte til regjeringen.

Derfor pågår det nå en intensiv opplæring på sykehus over hele landet.

100 får opplæring på én avdeling

– Det er en opplæring som skal skaffe oss støttepersonell som kan jobbe rundt covid-smittede intensivpasienter for å gi dem best mulig behandling, omsorg og lindring, sier Catrin Wasenius ved intensivavdelingen til sykehuset Østfold.

Dette sykehuset har normalt åtte intensivplasser, men skal planlegge for å håndtere ti ganger så mange. Det har selv ledelsen på sykehuset uttrykt seg tvilende til om de klarer.

Men for å øke kapasiteten, har de satt i gang omfattende opplæring. 100 sykepleiere fra ulike avdelinger er plukket ut til å få opplæring på intensivavdelingen. Mye handler om bruken av respirator, men også andre ting.

– De har fått opplæring i støttebehandling, som trening på mageleie, trening på å observere en intensivpasient og en gjennomgang av hva som er viktig for pleie og omsorg av disse pasientene, sier Wasenius.

Kan komme flere kriser

Anita T. Granli i Norsk Sykepleierforbund skryter av sykehusledelsens planer for pandemitoppen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Foretakstillitsvalgt Anita T. Granli mener sykehuset har gjort mye rett for å løse de akutte utfordringene pandemien skaper.

– Det er sykepleiere som er mangelen. Sykehuset skisserer i planene at de tror det er vanskelige å gjennomføre så mange intensivpasienter med den kompetansen som trengs. Jeg synes det er bra at sykehuset har vært ærlige på det, sier hun.

Normalt er det minst én intensivsykepleier per respiratorpasient. Dersom smittetoppen krever det, vil sykehusene bli nødt til å bruke de intensivsykepleierne de har på mange og lange vakter, og også la hver av dem ha ansvar for flere pasienter samtidig. De «ekspress-utdannede» vil jobbe med å støtte de erfarne intensivsykepleierne.

Det er flere år siden sykepleierne slo alarm fordi de mener det ikke jobbes systematisk nok for å rekruttere flere til faget.

Selv om ikke sykehusene rekker å utdanne flere i løpet av året, mener hun at dagens situasjon også sier noe om behovet i fremtiden.

– Å tro at dette er den eneste krisen som kommer, det er litt naivt.