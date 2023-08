Jentelag på Norway Cup utsatt for ubehagelig og nærgående oppførsel

Et jentelag som spiller på Norway Cup har fortalt at de ble utsatt for nærgående og ubehagelig oppførsel av et eldre guttelag, skriver Aftenposten.

– Jentene har fått rask hjelp av politiet og er blitt tatt på høyeste alvor. Dette var dessverre en episode vi skulle vært foruten. Når vi først har havnet der, er det blitt håndtert greit, sier lagleder Line Volstad Melbye til avisen.

De voksne lederne var ikke til stede, men har vært tett på i etterkant. Politiet var også raskt på stedet, forteller de.

Pressesjef Unni Grøndal i Oslo-politiet sier til Aftenposten at de ikke har fått inn anmeldelser for seksuallovbrudd, men har fått noen henvendelser om ubehagelige opplevelser i forbindelse med Norway Cup.

Turneringens toppsjef, generalsekretær Pål Trælvik, sier til Aftenposten at han ville vært flau om hans egne barn oppførte seg slik enkelte gjør på Norway Cup.

(NTB)