Jan Kristian Haugland (47) fikk diagnosen Asperger da han var 39 år gammel.

– Jeg har vært meg selv hele livet og mitt liv er normalt for meg. Men jeg har skjønt at noe er litt annerledes, enn med folk flest, sier Haugland.

Hva er Asperger? Ekspandér faktaboks Asperger Syndrom er en mild form for autisme. Personer med asperger har ofte utfordringer med det sosiale, men gode læringsevner. Det er også typsik at de utvikler en særlig interesse for og omfattende kunnskaper om et meget avgrenset område. (Kilde: snl)

Diagnosen han har er usynlig og gjør at sjansen for å falle utenfor arbeidslivet er stor.

Til tross for sin doktorgrad i matematikk ved Universitetet i Oxford og en mastergrad i informatikk ved Universitetet i Bergen, møtte Haugland mange stengte dører i arbeidslivet.

Jan Kristian Haugland holder opp en 3D-printet graf han selv har bevist. Foto: Bård Nafstad

Deler diagnosen med Musk

Haugland har noe til felles med rompionér Elon Musk. For i helga ble det kjent at den amerikanske vitenskaps- og næringslivsmannen har Aspergers, han også.

Det overrasker ikke Haugland.

– Det er en kjent ting at mange i vitenskapsmiljøet har trekk av det, sier han.

At kjendiser som Musk er åpen om diagnosen kan være positivt, tror Haugland.

– Hvis det er reelt at han har diagnosen, kan det være positivt for å gjøre diagnosen kjent. Og å vise at det ikke bare er negativt.

For mye fokus på å være utadvendt

Virkeligheten for mange med diagnosen er langt unna verdensuksess. Ofte sliter de med å få jobb.

Når man søker jobb, blir man ofte innkalt til et intervju. Disse situasjonene kan være vanskelige hvis man har Asperger, ifølge Haugland

– Jeg opplevde i intervjuer at de fokuserte mye på personlige egenskaper, sier Haugland.

Egenskaper som at man er god til å motivere og at man samarbeider bra med andre.

– Jeg følte at det var vanskelig å svare godt på de spørsmålene da de spurte hvor god jeg er på det.

Haugland mener også det er altfor mange arbeidsgivere som fokuserer på det å være utadvendt.

Jan Kristian Haugland har selv opplevd at arbeidsgivere i intervjusituasjoner har hatt mye fokus på utadvendthet. Foto: Bård Nafstad

– Det er mange som ikke er utadvendte og det er ikke så lett å bare bestemme seg for å bli utadvendt. Da bør det finnes muligheter for oss som ikke er det, sier han.

Diagnosen har forskjellige alvorlighetsgrad og symptomer og kan varierer fra person til person.

– Man må jo treffe dem og bli kjent med dem. En må ikke bare avvise noen fordi de har en diagnose, slår Haugland fast.

Kan gå glipp av talenter

Stine Andreassen jobber med rekruttering innen IT. Hun mener at så lenge vi bruker tradisjonelle rekrutteringsprosesser, så vinner den beste søknaden og den som er best på intervju.

– Hvis man ser på ulike personlighetstyper så tenderer ofte dataingeniører mot strukturerte og analytiske trekk, men scorer lavere når det kommer til kommunikasjon og behov for å vise seg frem. Dette er også typisk for folk med Asperger. Og denne personlighetstypen fungerer egentlig kjempebra i mange IT-roller.

Rekrutteringsgründer Stine Andreassen sier at man kan gå glipp av mange talenter når en bruker tradisjonelle rekrutteringsmetoder. Foto: Stine Andreassen

Siden behovet for IT-folk har blitt større, mener Andreassen at det også må gjøre at bedriftene tenker annerledes når de ansetter nye folk.

Startet å programmere da han var ni år

Jan Kristian hadde ikke så mange venner på skolen og brukte tiden på å bli god i matematikk i stedet.

– Det var noe jeg kunne mestre uten å trenge å være fysisk sterk. Noen var flinke i fotball, mens i matematikk trenger man bare å være nøyaktig og systematisk.

Allerede på barneskolen var han så god i matte at han ble tatt ut av for undervisningen for å ta kurs på videregåendenivå.

Da han var ni begynte han å programmere.

Jan Kristian Haugland har tatovert Petersen-grafen på overarmen. Foto: Bård Nafstad

Fant en løsning

Ungt talent, høy utdannelse og en kjærlighet for matematikk gjorde at Haugland til slutt fant en jobb han trives i.

I dag jobber han i Unicus i Oslo som IT-konsulent med en prosjekt for Statnett.

Unicus ansetter kun personer med Asperger og leier ut IT-konsulentene til privat og offentlig sektor.

Jan Kristian Haugland jobber i dag på et prosjekt i Statnett som IT-konsulent gjennom Unicus. Foto: Bård Nafstad

Mange står utenfor arbeidslivet

Den daglige lederen i bedriften mener Jan Kristian Haugland har vært en verdifull ressurs og at mange av dem som jobber der også er det.

– Jan Kristian er dessverre ikke et unikt eksempel. Jeg kan jo bare ta inn rundt fem stykker, men jeg får 60–100 henvendelser i året fra flinke folk som er utenfor arbeidsmarkedet, sier Christian Ursin, daglig leder i Unicus Norge.

Ursin forteller at personer med Asperger er introverte og synes ofte det er vanskelig å skryte av seg selv.

Daglig Leder Christian Ursin sier at Jan Kristian har vært en verdifull ressurs i de årene han har jobbet i Unicus. Foto: Bård Nafstad

– Det er tragisk for samfunnet vårt at så flinke folk faller gjennom og ikke skal få seg jobb, sier den daglige lederen.

Ursin forteller at arbeidsplasser i det offentlige er spesielt dårlige på dette.

Unicus sine ansatte har alle Asperger. Foto: Bård Nafstad

Den daglige lederen forteller også at de møter fordommer i sitt arbeid.

– Noen kunder har valgt å ikke jobbe med oss fordi de har feil oppfatning av hva det innebærer å jobbe med noen med Asperger. Noe vi har vist år etter år at ikke trenger å være vanskelig.

Inkluderingsdugnad

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er helt enig i at det offentlige og staten må lede an.

– Jeg synes eksempelet med Jan Kristian illustrerer problemet. Det er en person som har utdannelse fra et toppuniversitet innenfor et område som Norge har ekstremt behov for.

Likevel har Jan Kristian Hauland slitt med å finne seg jobb.

– Det må det være noe med hvilke kriterier vi setter og hvem vi lar få lov til å prøve seg i arbeidslivet som ikke helt stemmer, sier Isaksen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er en stor tabbe å legge for stor vekt på utadvendthet. Foto: Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i samarbeid med andre aktører lansert en kampanje for å endre på dette.

– «Se Muligheter» skal være med å påvirke arbeidsgivere til å ta sjansen på å ansette folk som vi vet at veldig mange senere vil se at blir gode arbeidstakere.

Statsråden påpeker at det er en stor tabbe å legge altfor stor vekt på utadvendthet.