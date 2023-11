Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Jan Dalen ble diagnostisert med testikkelkreft med spredning da han var 19 år gammel.

Han fikk tilbud om en cellegiftbehandling som ville gjøre ham steril, og han valgte å lagre sæd i en sædbank i København.

Etter behandlingen møtte han kona si, og de fikk ni barn sammen, uten hjelp fra sædbanken.

Kreftforeningen mener Dalens historie er et eksempel på at det er håp selv om man får en kreftdiagnose.

Ifølge Kreftforeningen er det gode muligheter for å bli far, selv om man må behandles for testikkelkreft.

Dalen har valgt å dele sin historie for å gi andre med testikkelkreft håp. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Etter beskjeden jeg fikk, hadde jeg aldri sett for meg at jeg skulle få så mange herlige barn og barnebarn, sier Jan Dalen.

I november 1980 er 19 år gamle Jan Dalen på håndballkamp med noen kamerater.

På tribunen får han kraftige magesmerter og klarer ikke å stå oppreist.

Han legger seg i fosterstilling og vrir seg i smerter før en kamerat kjører ham til legevakten.

Han tenker på det som skjedde for 43 år siden. photo: Nadir Mohammad Alam / NRK Han tenker på det som skjedde for 43 år siden. photo: Nadir Mohammad Alam / NRK

– Jeg forstod nok ikke alvoret

Jan hadde hatt veldig vondt i ryggen en stund og en klump som vokste.

Han hadde også hatt vondt i den høyre testikkelen. Brystene var veldig harde og gjorde vondt.

– Jeg tok det ikke så alvorlig som det egentlig var. Jeg forstod nok ikke alvoret.

Symptomer på testikkelkreft Ekspander/minimer faktaboks En følbar kul i testikkelen Testikkelen øker eller avtar i størrelse En testikkel blir hardere enn den andre Lette smerter, ømhet og tyngdefornemmelse i testikkelen Forstørrelse av brystkjertlene Ryggsmerter Testikkelkreft oppstår vanligvis bare i den ene testikkelen. Kilde: Kreftforeningen

Testikkelkreft med spredning

Uken etter havnet Jan på Radiumhospitalet.

Her slo de fast at han hadde testikkelkreft med full spredning.

Både til lungene, lever og lymfeknutene på bakre bukvegg.

Den høyre testikkelen ble fjernet.

På sykehuset fikk Jan tilbud om en ny type behandling for kreften. En cellegiftkur som ga mye kvalme og oppkast. Og han måtte gjennom operasjon.

Han fikk vite at behandlingen ville gjøre ham steril.

– Da tenkte jeg på fremtiden. Om jeg kanskje ikke fikk barn.

Han takket ja til tilbud om å reise til sædbanken i København i Danmark for å sikre seg.

Så startet behandlingen. Seks cellegiftkurer.

– Cellegiften var fryktelig. Jeg kastet opp hver dag.

Jan som i utgangspunktet var en slank mann, gikk ned 20 kilo.

– Det var tøffe tider.

Året etter kreftbehandlingen var Jan på jakt. photo: Privat Året etter kreftbehandlingen var Jan på jakt. photo: Privat

Klumpen som hadde vokst på ryggen til Jan, skyldtes spredning av kreften til lymfeknutene på bakre bukvegg.

– Klumpen var like stor som en appelsin.

Her er Jan Dalen på etterkontroll på Radiumhospitalet. photo: Privat Her er Jan Dalen på etterkontroll på Radiumhospitalet. photo: Privat

Les også Slik sjekker du ballene dine

Fikk ni barn

I juni 1983 giftet Jan seg med kona si. De hadde en ting til felles. De var veldig glad i barn.

Etter behandlingen Jan hadde vært igjennom, lå håpet i sædbanken i København.

Men kona ble umiddelbart gravid uten hjelp fra sædbanken.

– Da ble jeg overlykkelig.

Paret tenkte: Ojsann det er håp. Kanskje vi får flere.

I 1984 fikk de en datter.

Og etter dette kom barna på løpende bånd med et par års mellomrom.

Hva er grunnen til at dere har valgt å få så mange barn?

– De første barna ga oss så mye, så vi valgte å få ni barn.

Den eldste er i dag 39. Yngstemann er 20.

Og Jan har åtte barnebarn.

Bildet viser Jan og Guri med barn, svigerbarn og barnebarn. photo: Privat Bildet viser Jan og Guri med barn, svigerbarn og barnebarn. photo: Privat

– En gladsak

Kreftforeningen mener historien til Jan Dalen er et eksempel på at det er håp selv om man får en kreftdiagnose.

Ole Alexander Opdalshei er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Bård Nafstad

– Det må være en gladsak både for mannen og hele hans familie, sier Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

Sjansene for å bli far etter behandling for testikkelkreft, er enda bedre i dag enn de var for over 40 år siden.

Men det kan være avhengig av hvilken kreftbehandling man må få.

– Grovt sett kan man si at jo lettere behandlingen er, desto større er sannsynligheten for å bevare fertiliteten også etter behandling.

Opdalshei anbefaler alle som får testikkelkreft å snakke med legen sin.

– For noen kan det være aktuelt å gi sæd til en sædbank sånn at man er sikker på at man kan bli far også etter behandlingen.

Les også Slik sjekker du ballene dine

De fleste har god livskvalitet

Professor Sophie Dorothea Fosså (82) var Jan Dalens lege på Radiumhospitalet i 1980.

Professor Sophie Dorothea Fosså er tilknyttet Radiumhospitalet. Foto: Per Marius Didriksen / Radiumhospitalet

Hun har behandlet opptil 2000 norske menn med testikkelkreft.

– Jeg pleide å ha lange samtaler med slike unge pasienter som Jan for å overtale dem til å gå gjennom denne plagsomme behandlingen. Ellers ville de helt sikkert ha dødd innen to år, sier Fosså.

Hun har også forsket mye på behandling, bivirkninger og livskvalitet.

Ifølge Fosså er behandlingen mindre krevende i dag: mindre cellegift og mer kirurgi. Det er bedre behandling av kvalme og de fleste har god livskvalitet i årene etterpå.

Jan Dalen møtte Sophie Dorothea Fosså på Radiumhospitalet i sommer. Han er takknemlig for hjelpen hun ga ham. photo: Privat Jan Dalen møtte Sophie Dorothea Fosså på Radiumhospitalet i sommer. Han er takknemlig for hjelpen hun ga ham. photo: Privat

– Jan har vist meg og mine kolleger at jo yngre man er når man får testikkelkreft, desto større er sjansen for å bevare fertiliteten.

Fakta om testikkelkreft Ekspander/minimer faktaboks Testikkelkreft er den vanligste kreftformen hos yngre menn. (15-49 år)

Testikkelkreft kan være arvelig.

Prognosene for overlevelse er svært god. (98,5 prosent når kreften oppdages tidlig, 86,5 prosent ved spredning.)

Mange blir fedre selv om de har gjennomgått kreftbehandling. Kilde: Kreftforeningen

– Det er en lykke

43 år er gått siden Jan Dalen havnet på Radiumhospitalet med testikkelkreft.

– Livet har vært fantastisk. Jeg er jo verdens rikeste person.

Han kan nesten ikke tro det er sant at han skulle få så mange barn etter beskjeden han fikk som 19-åring.

– Det er en lykke. Det går ikke an å forklare.

Jan Dalen viser stolt frem et familiebilde. photo: Nadir Mohammad Alam / NRK Jan Dalen viser stolt frem et familiebilde. photo: Nadir Mohammad Alam / NRK

Jan Dalen velger å fortelle sin historie for å gi andre med testikkelkreft et håp.

– Men en må være villig til å gå til lege og ta kontakt så fort en merker noe.

Tidligere i år fant legene en flekk på nyren hans. Etter en ny operasjon og er i dag kreftfri igjen.

Hva er ditt håp for fremtiden?

– Det må være at jeg får leve lenge for å kunne være sammen med familien, sier Jan Dalen og blir blank i øynene.