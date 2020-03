Jan Billy (37) løper konkurranser alene for å nå sitt store mål

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jan Billy Aas (37) har knyttet på seg joggeskoa og står klar på en gangvei langs E18 nær hjemstedet Kråkstad. Med et spesialverktøy har han målt opp en strekning på 1017 meter. I dag skal han løpe den 21 ganger slik at han gjennomfører et halvmaraton.

Han er alene og uten startnummer, men likevel er det en konkurranse han tar på alvor.

– Det er konkurransene som er motivasjonen min for å løpe. Da blir det virtuelle løp i stedet for dem som er avlyst, sier han.

Skal løpe 1000 konkurranser

Aas har et helt spesielt mål med løpingen. Han skal gjennomføre 1000 konkurranser før han fyller 40 år sommeren 2022. I fjor rakk han 139 konkurranser, og i år var han påmeldt maraton i Tokyo og Rio de Janeiro i tillegg til det meste han kunne komme over her hjemme.

Nå er alt avlyst eller utsatt i flere måneder fremover.

Med 837 løp på CV-en og rett i overkant av to år til 40-årsdagen, er han avhengig av en nesten like intensiv konkurransesommer i år som i fjor.

– I fjor ble det så å si bare løp for min del, og ikke så mye trening mellom konkurransene. Men vi løpeglade folk finner alltid en løsning. Nå er det virtuelle løp, sier han.

Konkurrerer uten å møtes

For selv om Aas løper alene denne dagen, er han del av et arrangement. I to år har Frode Monsen gjennom nettstedet Sportsmanden hatt en løpskarusell gående der folk konkurrerer uten å møtes fysisk.

Konseptet er at folk løper 5, 10 eller 21,1 kilometer i sitt eget nabolag. De dokumenterer både tida og at de har løpt langt nok gjennom mobilapper eller GPS-klokker, og sender denne inn til Monsen.

Han kontrollerer materialet, setter opp en resultatliste og kårer vinnere.

Denne våren har Monsen utvidet tilbudet kraftig, og i helga er det halvmaraton-helg. Det er derfor Jan Billy Aas løper akkurat 21,1 kilometer denne dagen.

– For mange mosjonister er konkurransene veldig viktig, også for det sosiale. Jeg treffer alltid noen jeg kjenner når det er løp. Det er litt av det vi prøver å overføre til et virtuelt løp, der vi har et nettverk på Facebook også. Noen sier at det er overraskende gøy å løpe for seg selv når man gjør det slik, sier Monsen.

De virtuelle løpene til Frode Monsen har blitt enda mer aktuelle når andre konkurranser er avlyst. Foto: Øyvind Kvernen

Flere slenger seg på

For mange kan det være litt vanskeligere å presse kroppen like hardt når man løper alene og uten startnummer. Samtidig har Monsen sett folk levere svært gode tider i hans konkurranser.

Han har satt opp noen enkle regler for å hindre at folk velger løyper som kun går i nedoverbakker. Han er likevel ikke fullt så streng med løypeprofil og kontrollmålinger som store mosjonsløp. Men han mener GPS-målingene har blitt såpass presise at feilmarginen på distansene sjelden er mer enn noen få meter.

– Overfor venner og deg selv kan du si at du har klart å løpe en viss distanse eller sette en personlig rekord. Og du har også en resultatliste du kan vise til, sier han.

Monsen startet med dette før koronaviruset førte til avlyste konkurranser. Nå er både privatpersoner, bedriftsidrettslag, sportskjeden Löplabbet og større løpsarrangører i ferd med å slenge seg på.

Løpemagasinet Kondis har dratt i gang virtuelle maraton- og ultraløp denne våren. Det samme gjør Runner´s World i Norge. De lanserte sin variant fredag, der de både utfordrer folk til å løpe sitt første maraton, og de har også konkurranser som handler om å loggføre treningen for å oppnå et visst antall kilometer i april-måned. I påska blir det egne konkurranser.

– Nå handler det om å gjøre det enkelt så folk får lyst til å være med, sier forretningsutvikler Kent Gasmann.

Kom seg i mål

Jan Billy Aas har meldt seg på virtuelle konkurranser også i utlandet, og håper å få konkurrert mye denne våren.

Og fredagens halvmaraton kom han seg helskinnet gjennom selv om han har kjent på en vond akilles den siste tiden. Tiden ble i overkant av 1 time og 37 minutter.

– Med tanke på formen og at jeg ikke har fart i kroppen for tiden, er jeg faktisk ganske godt fornøyd. Det var utrolig tungt de siste fem kilometerne, men jeg er fornøyd med at jeg slapp å gå, rapporterer han etter løpet.