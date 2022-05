Ulven ble først observert tirsdag forrige uke, og i løpet av de siste dagene har den beveget seg fra Hurumlandet, via Drammen til Eikeren i Øvre Eiker.

På sin ferd gjennom Buskerud har den blitt filmet flere ganger, sist onsdag kveld ved bydelen Konnerud i Drammen av NRKs reporter.

10. mai ble det gitt fellingstillatelse av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Fellingstillatelsen er hovedsakelig gitt av hensynet til beitedyr.

Ulven ble observert ved Konnerud i Drammen 11/5-22. Du trenger javascript for å se video. Ulven ble observert ved Konnerud i Drammen 11/5-22.

– Vanskelig jakt

Et jaktlag har vært ute og jaktet de siste dagene, men så langt uten hell. Likevel er sjansen større enn ved tidligere ulvejakt på barmark, fordi jegerne nå får lov til å bruke hund.

Haakon Borgen leder jaktlaget som de siste dagene har gjort tre fellingsforsøk av ulven. Foto: Vilde Jagland / NRK

Haakon Borgen er leder av jaktlaget. Han vil ikke si eksakt hvor de befinner seg, annet enn at jakta er pågående.

Han forteller at jaktlaget består av tolv mann og tre hunder. De har gjort tre fellingsforsøk så langt.

– Det er umulig å si om vi klarer å felle den, det er forholdsvis vanskelige greier, forteller Borgen.

Kan være død før genene er kjent

Espen Marker fra Statens naturoppsyn tror det er en ung hann som søker ut fra reviret sitt, og at den trolig kommer fra den østlige ulvebestanden i Sverige. Den har svømt over Oslofjorden, før den beveget seg videre til Øvre Eiker. Ut ifra videoen mener Marker at ulven virker stresset og redd.

Espen Marker fra Statens Naturoppsyn forteller at ulven er observert flere steder i fylket så langt Foto: Anne Lognvik

Han forteller at de ikke vet sikkert hvor ulven kommer fra før de får tak i den.

– Det vet vi ikke før vi får analysert noe biologisk materiale. Da kan vi finne ut veldig nøye hvor den kommer ifra, hvem som er mor og far og sånne ting, sier Marker.

Det er et problem med innavl i den norske ulvestammen fordi det er så få individer.

– Kan det hende at man finner ut at ulven var genetisk viktig etter at den er skutt?

– Ja, det kan hende, sier Marker.

Tre hunder er med i ulvejakta som pågår i Buskerud. Foto: Vilde Jagland / NRK

Har flyttet ulv tidligere

I nyere tid har et tjuetalls ulver forvillet seg fra Sverige til Buskeruds områder. Men bare én av disse har klart å komme seg tilbake igjen til ulveområdene i Sverige. Resten har blitt skutt.

Historien viser at dette vil skje igjen i fremtiden. Det er bare to år siden det var observert ulv på Eidsfoss. Den ulven tok to lam før den til slutt ble skutt på Sørlandet.

I desember i fjor ble en ulv felt i Gulsvik-fjellene i Flå. Mye tydet på at ulven hadde holdt seg i området siden i sommeren og gjort skade på sau.

Også denne gangen skal ulven skytes, hovedsakelig av hensyn til beitedyr. Men Marker forteller at det ville vært mulig å bedøve og flytte den i stedet.

– Ja, det ble gjort senest i 2019 med ulv som var genetisk viktig. Da skyter man med bedøvelsesmiddel fra helikopter og flytter den, forteller Marker.

Han sier at at flyttingen da ble gjort om vinteren på sporsnø. Flytting av ulv på barmark er ikke gjennomført tidligere i Norge.

Men om man ønsker å flytte den eller ei er et politisk spørsmål.

– Det er sånn at rovviltnemnda og departementet styrer det politiske, Vi retter oss etter det som er bestemt, sier han.

Bedt om fellingsstans

Organisasjonene Rovviltets røst og Aktivt rovdyrvern har bedt Miljødirektoratet stanse fellingen.

Rovviltets røst mener den enslige ulven sannsynligvis vil vandre ut av området på egen hånd fordi den er alene der.

Organisasjonen peker videre på at det ifølge Miljødirektoratet kun tillates felling «hvis det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning», og etterlyser tiltak fra beitenæringen før det tillates felling.

Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken Olav Haaverstad mener det er riktig å felle ulven i dette tilfellet. Foto: PRIVAT

Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Olav Haaverstad, forteller at de tar sikte på å behandle klagene i løpet av dagen. Men det må ny informasjon til for at jakta stoppes.

– Det er lav terskel for felling utenfor ulvesonen, og vi anser skadepotensialet på husdyr som så stort at det veier tyngst i dette tilfellet, sier Haaverstad.

Tror ikke ulven er genetisk viktig

Miljødirektoratet har anledning til å bryte inn og stoppe jakta, men heller ikke de vurderer at det er riktig i dette tilfellet. Det forteller seniorrådgiver Susanne Hanssen.

Hun mener det er svært vanskelig å bedøve ulven og flytte den. Da må man på nært hold, og det er vanskelig på barmark. Derfor gjøres det bare dersom man er sikker på at ulven er genetisk viktig.

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet forteller at de kan endre på vedtaket til Statsforvalteren dersom de mener fellingsvedtaket er feil. Foto: NRK

– Generelt er det relativ liten sannsynlighet for at en såkalt genetisk ulv dukker opp i slike områder og ikke er påvist tidligere gjennom overvåkingen, sier Hanssen.

– Hva skjer dersom det viser seg å være feil?

– Det vil jo være uheldig, selvfølgelig. Det er noe vi ikke ønsker, men det er en viss risiko for at en kan komme til å felle feil individ. Vi prøver å gjøre det vi kan for at det ikke skal skje, sier Hanssen.

Hun forteller at jegerne likevel har krav på seg til å sende inn biologisk materiale som avføring, dersom de kommer over det. Det blir da sendt til analyse for vurdering av genetikken til ulven. En slik analyse tar flere dager.