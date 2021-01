– Det som er litt rørende, er at de som tilbyr det, gjør det fordi de ønsker å hjelpe. Det er fantastisk. Vi har blant annet fått tilbud om å bo i et kollektiv på Kongsberg, sier Per-Erik Blomeid.

Han og kona, Hege Hyttebakken, måtte forlate boligen sin 30. desember etter kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum.

I første etasje i dette huset ligger boligen til Hege Hyttebakken og Per-Erik Blomeid. Foto: Jaran Wasrud

Paret og hunden Malte flyttet da inn i et romslig rom på Olavsgaard hotell.

Usikker fremtid

Tidligere denne uken opplyste NVE på et folkemøte at det kan ta fra seks til tolv måneder, eller enda lenger, før evakuerte etter leirskredet kan flytte tilbake.

Per-Erik Blomeid sier alt er uvisst. De vet ikke om hjemmet deres blir kondemnert.

Derfor ba de sist helg om hjelp i sosiale medier til å finne en midlertidig bolig.

Primært ønsker paret å bo i Gjerdrum der de setter pris på korte avstander, fin natur, skiterreng om vinteren og bading om sommeren.

– Det er et herlig sted å bo.

Foto: Skjermdump

– Vi har erfart og sett at andre som har brukt sosiale medier til ting, har fått hjelp veldig fort, sier Per-Erik Blomeid.

Enorm respons

Fra innlegget ble lagt ut, fulgte de med på aktiviteten og hvor mange som delte.

– Det gikk jo med rakettfart.

I løpet av tre døgn var innlegget delt nær 3000 ganger og de hadde fått opp mot 300 boligtilbud. Tilbudene strakte seg fra Kongsberg til Kongsvinger.

– Det er jo helt fantastisk.

Mange tilbyr bolig

Mange ber om hjelp i ulike Facebook-grupper og gjennom gruppen Gjerdrumhjelpen på Finn.no. Men det er også mange som vil hjelpe med bolig.

Eireen Torgersen og mannen leier ut boligen sin i Nannestad til skredofre. Foto: Privat

Eileen Torgersen er en av dem. Hun bor for tiden i Belgia fordi mannen jobber i forsvaret.

Huset deres hjemme på Maura i Gjerdrums nabokommune, Nannestad, står tomt når de ikke er hjemme på ferie.

– Det sjokket og det fryktelige vi så på TV, gjorde så inntrykk på oss.

De bestemte seg derfor raskt for å gjøre noe de aldri tidligere hadde gjort. Leie ut den rundt 200 kvadratmeter store boligen sin med alt inventar og personlige eiendeler.

Foruten grovkjøkken og vaskerom har boligen på Maura i Nannestad blant annet fire soverom og to bad. Foto: Privat

– Det var en ren impulsiv handling som kom ut ifra en enorm medfølelse for dem som står i det de står i nå.

Hun kastet seg over tastaturet før hun fikk sjansen til å tenke seg om. Det endte med en melding i Facebook-gruppen Hjelp i Gjerdrum.

Kravet var at leietakerne var blant dem som trengte det mest, en familie med barn.

Flere tok direkte kontakt. Valget falt på en familie på fire. De hadde måttet forlate boligen sin 15 meter fra skredkanten.

Nav kan også hjelpe

Nav i Nannestad og Gjerdrum har etablert et innsatsteam for å gi råd og veiledning til berørte etter kvikkleireskredet. Nav treffes på telefon, men er også til stede på evakueringssentrene på Olavsgaard Hotell og Clarion Hotell på Gardermoen.

De kan blant annet hjelpe med å finne midlertidige boliger.

Yvonne Bjønness er Nav-leder i Gjerdrum og Nannestad. Foto: Nav

– Så langt opplever ikke vi et enormt trykk på bistand fra Nav, sier Yvonne Bjønness som er Nav-leder i Gjerdrum og Nannestad.

Nav mener det er flott med det store engasjementet som er blant folk for å hjelpe evakuerte med å finne bolig. Og de oppfordrer til å bruke de kanaler som finnes.

Har fått bolig

Tre dager etter at Hege Hyttebakken og mannen Per-Erik Blomeid ba om bolighjelp på Facebook, kunne de oppdatere posten.

Foto: Skjermdump

De har funnet en midlertidig leilighet i Gjerdrum, men ikke på Ask der skredet gikk.

Og den ligger på fjell.

– Ja, heldigvis. Det var noe av det vi tenkte på. Man blir jo litt sånn «psyket ut» så. Jada, den ligger på fjell.

Vil flytte tilbake

Selv om de nå har funnet et midlertidig sted å bo, må de leve med usikkerhet i lang tid fremover når det gjelder permanent bosituasjon.

Per-Erik Blomeid sier det er ganske håpløst.

– Følelsesregisteret er ganske frynsete akkurat for øyeblikket. Rett som det er så griner man. Andre ganger er man glad for at man lever.

De håper i fremtiden å kunne flytte tilbake til leiligheten sin på Ask dersom huset de evakuerte fra er intakt og landskapet blir planert.

– Når NVE har gjort kontroller og eventuelt foreskrevet tryggingstiltak som blir utført og de sier at det er greit å flytte tilbake, så ville jeg ikke ha noen betenkeligheter med det, sier Blomeid.