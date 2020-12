Inviterer til julefeiring 23 dager i desember

– Her har vi et eget lite lager med alt av drikke og mat. Riskrem, kaker og julemat, sier Ronny Johnsen.

Han er grunnlegger av den frivillige organisasjonen «Rett Fram Opplevelser» i Drammen. De hjelper familier med vedvarende lav inntekt.

Det serveres tradisjonell julemat. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Jeg bestemte meg allerede i mars for at jula er det ingen som får tulle med. Jeg var innstilt på å snu meg rundt uavhengig av restriksjonene.

Da koronakrisen kom, ble organisasjonen nødt til å tenke nytt.

Det har resultert i at de i år arrangerer julefeiring hver dag frem mot julaften. De inviterte er familier som selv ikke har råd til et fullverdig selskap.

– Det å ikke kunne gi julegaver til barna sine er en så umenneskelig oppgave for mor og far. Derfor er dette årets høydepunkt for mange familier. Her får de både julemat og gaver.

Ronny Johnsen har drevet Rett Fram Opplevelser siden 2014. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Bruker all fritid på julefeiringer

Barnefattigdom er et stadig økende problem i Norge. Situasjonen er verst i Drammen, hvor det bor rundt 3500 fattige barn.

Sammen med 70 frivillige jobber Rett Fram Opplevelser for å gjøre årets jul magisk for noen av dem.

Målet til Johnsen er å skape en autentisk julefeiring for familiene som kommer. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Koronakrisen har vært ekstremt tøff for denne sårbare gruppen. De har vært livredde og da trenger de hjelp, sier Johnsen.

For å ta hensyn til smitterådene, inviterer organisasjonen kun én familie per kveld.

Vanligvis pleier de å samle flere familier samtidig fordelt på 15 kvelder.

– Vi klarer bare 23 familier i år. Jeg vil anslå at rundt 140 familier ønsker å komme hit på julemiddag totalt.

– Dere bruker jo nesten hele desember på dette. Hvordan klarer dere det?

– Vi ofrer all tiden vår. Ingen av oss har ferie, fritid eller normal lønn. Det må til, for ellers så går det ikke, sier Johnsen.

Noen foreldre har ikke råd til å gi barna sine en julaften med julemat og gaver. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Mener de utgjør en stor forskjell

Monica Myrvold Berg (Ap) er ordfører i Drammen. Foto: Azad Razaei / NRK

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg, er imponert over hva Rett Fram Opplevelser får til som en frivillig organisasjon.

– Julen er magisk, spesielt for barna, og vi har alle behov for å glede oss til jul. Her ser vi hvor viktig frivilligheten er, sier Myrvold Berg.

Også stortingspolitiker Masud Gharahkhani fra Drammen er takknemlig for det som gjøres av de frivillige.

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap). Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– Julen er barnas tid. Samtidig vet vi at det er familier som lever i fattigdom, og mange barn som ikke får julegaver og muligheten til å feire jul.

– Hadde det ikke vært for Rett Fram, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og flere andre frivillige organisasjoner, så hadde de mest sårbare i samfunnet slitt enda mer, sier Gharahkhani.

Skal kjøre ut gaver til 200 familier

Rett Fram Opplevelser har også samlet inn penger til et annet tiltak. Den 22. desember skal frivillige kjøre rundt med gaver til 200 familier i Drammens-området.

– Det er det råeste enkeltarrangementet som har foregått i dette land! Det er min påstand, sier Johnsen.

– Blir du ikke litt lei av alt som har med jul å gjøre?

– Røde nisser er ikke akkurat det som gir meg gåsehud når 1. juledag kommer. Det må jeg innrømme, sier Johnsen.