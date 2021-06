Nå får innsatte i hele Norge tilbud om å leve som munker

– Jeg har prøvd en del ulike programmer. Det er dette jeg har fått størst utbytte av, sier Robin.

Han er i 30-årene og soner en lang drapsdom i Halden fengsel. Underveis har han to ganger vært med på et ganske uvanlig opplegg bak murene.

Sammen med fem andre fanger har han levd tre uker i tilnærmet total stillhet. Dagene gikk med til bønn, stille måltider og å tenke over eget liv.

En gang om dagen fikk de snakke med en prest. Robin opplevde at stillheten og samtalene gjorde at han måtte grave dypt i seg selv.

– Det er umulig å jukse, sier han.

God effekt på innsatte

Konseptet kalles retreat og er utviklet av munker gjennom flere hundre år. Det svenske fengselet Kumla tok det inn bak murene, og det er derfra Halden har hentet inspirasjonen.

NRK har tidligere fulgt de to langtidsfangene «Besim» og «Tormod» da de frivillig gikk inn i 500 timer med stillhet.

Erfaringene fra både Sverige og Norge er at stillhet og refleksjon har svært god effekt på innsatte.

Så langt har Halden fengsel sett at kun én av de over 40 som har vært gjennom en retreat har begått ny kriminalitet som gjør at de havner i fengsel. Dessuten er tilbakemeldingene nærmest unisont positive, ifølge fengselet.

Nå utvides tilbudet i Halden fengsel kraftig.

Fengselsleder Are Høidal i Halden fengsel. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Vår erfaring er at de innsatte synes dette er veldig bra. Det gjør noe med dem. De får rensket opp en del i livet sitt, sier fengselsleder Are Høidal.

Fengselet skal nå tilby retreater gjennom store deler av året. Noen på fire uker, andre på én uke. En hel avdeling settes nesten utelukkende av til opplegget.

Også fanger som soner i andre fengsler kan søke seg til Halden for å delta. Dessuten planlegger de retreat for kvinner.

En ordinær fengselsavdeling ryddes når det er retreat. Utenfor er luftegården gjort til en form for klosterhage. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Ikke bare for kristne

Etter planen får 60 innsatte plass på retreat hvert år. Selv om hverdagene preges av kristne ritualer og bibeltekster, er fengselslederen opptatt av at også folk med andre religioner skal kunne være med.

– Hensikten er ikke at folk skal bli kristne. Vi har sett at muslimer fortsetter å være muslimer og ateister fortsetter å være ateister. Det er den renselsesprosessen man går gjennom disse ukene som er den store greia. Det gjør noe med mennesker, sier Høidal.

Marit Skartveit jobber egentlig i Frelsesarmeen, men har ansvaret for retreatene i fengselet. Hun har kommet tett på mange fanger de siste årene.

– Håpet er at dette gjør en forskjell for de enkeltpersonene som er med. Og det er også samfunnsnyttig hvis noen lever bedre liv etterpå, sier hun.

Marit Skartveit fra Frelsesarmeen leder retreaten i fengselet. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Bli en bedre utgave av seg selv

Etter ukene i munke-tilværelsen, har fangene ofte flere år igjen av soningen. For Richard har ukene likevel gjort inntrykk.

– Det handler mye om å møte seg selv. Når man gjør det, så er det ikke alltid like moro det man ser. Da er det bra å ha folk rundt seg til å hjelpe og komme over saker, sier han.

Robin, som har gått retreaten to ganger, tror det kan utgjøre en forskjell i norske fengsler når flere går gjennom det samme opplegget som han har vært med på.

– Jeg tror vi kan forvente at flere innsatte aktivt reflekterer over sine egne valg og kanskje ønsker å bli en litt bedre utgave av seg selv, sier han.