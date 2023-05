Natt til søndag 23. april ble seks ungdommer fraktet til sykehus etter å ha fått symptomer på forgiftning.

Ungdommene hadde alle vært på et russetreff på Fredriksten festning i Halden. De skal ha hatt sterke smerter, kombinert med vrangforestillinger og angst.

Nå har sykehuset fått svar på prøvene til minst to av ungdommene.

– Det er ikke avdekket spor av nye syntetiske stoffer eller andre uforklarlige funn i de prøvene som ble tatt ved Sykehuset Østfold.

Det skriver sykehuset i en tekstmelding til to av ungdommene som ble lagt inn etter russetreffet. Det er ukjent for NRK om de fire andre ungdommene har mottatt samme melding.

NRK er heller ikke kjent med om prøvene har gitt utslag på noen andre narkotiske stoffer.

Sykehuset Østfold vil ikke uttale seg. De viser til at det skal komme en pressemelding fra politiet.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Uvanlige symptomer

Da ungdommene ble lagt inn på sykehus hadde de en uvanlig kombinasjon av symptomer.

– Når symptomene er noe du ikke har vært borti i før, er det rimelig å anta at det er et nytt dop, eventuelt at det er en blanding av flere kjente, sa overlege Dag Jacobsen ved Giftinformasjonen til NRK samme helg.

Det førte til at Giftinformasjonen tok kontakt med kolleger utenlands.

– Dette var liksom litt nytt, selv for garvede folk som har jobbet med dette i mange år, sa Jacobsen.

Overlege Dag Jacobsen ved Giftinformasjonen. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– En lettelse

Jenny-Marie Viik (18) mottok meldingen fra sykehuset torsdag.

– Det er en lettelse, men samtidig har jeg ikke fått svar på om jeg ble dopet ned, sier Viik.

18-åringen fra Larvik er en av ungdommene som ble lagt inn på sykehus etter russetreffet i Halden.

Torsdag fikk hun tilbud om en time hos sykehuset for å gå gjennom prøveresultatene med en lege. Det har hun takket ja til.

Jenny-Marie Viik (18) ble innlagt på sykehus under russetreffet i Halden. Nå gleder hun seg til å nyte resten av russetiden. Foto: Privat

– Jeg hylte fordi jeg ikke klarte å puste. Jentene sa jeg hadde hylt «magen brenner», «magen brenner», hele veien. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg hadde bare masse smerter i magen og skrek og skrek, beskrev Viik til NRK dagen etter hun ble lagt inn på sykehus.

Hun ble skrevet ut samme kveld.

– Nå er formen egentlig veldig grei, sier Viik.

Pustevansker og hallusinasjoner

Flere av ungdommene måtte tilbringe over ett døgn på Sykehuset Østfold.

For Ole Gerhard Dalane Andersen (18) fra Halden ble russetreffet et mareritt. Han ble sendt til sykehuset med ambulanse etter å ha drukket fra en spritflaske.

Andersen har også fått beskjed fra sykehuset om at det ikke ble påvist noen nye syntetiske stoffer eller andre uforklarlige funn i hans prøver.

Ole Gerhard Dalane Andersen (18) ble innlagt på sykehus med sterke smerter. Foto: Privat

– Jeg var dum nok til å ta imot drikke fra noen jeg ikke kjenner og stoler på, fortalte han til NRK etter russetreffet.

Han opplevde pustevansker, hallusinasjoner og vrangforestillinger. Han hadde også sterke smerter.