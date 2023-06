– At så mange trivst i byen er heilt fantastisk. Og det kan eg seie med ein gong til bergensarane: we are coming for you!

Det seier ein blid helsebyråd, Marthe Scharning-Lund.

For oslofolk elskar nemleg Oslo. I alle fall dei aller fleste:

Åtte av ti trivst i Oslo

Åtte av ti trivst i området dei bur i

Sju av ti føler tilhøyrsel til Oslo

Det viser Oslo kommunes nye innbyggarundersøking.

Den har blitt gjennomført sju gonger. Første gong var i 1998. Den undersøker korleis folk faktisk har det i hovudstaden.

Nesten 30.000 osloborgarar, busett over heile byen, har svart på undersøkinga.

På sommaren trekk mange til Sørenga i Oslo. Foto: NTB

Dei aller fleste likar seg i hovudstaden

– Ja, eg er ei av dei som elskar Oslo!

Det seier Lisa Christina Singer med eit breitt smil. Ho går nedover gata på Torshov med hunden Baloo.

– Eg trur det berre er så mykje forskjellig byen har å tilby. I løpet av de siste årene føler eg at det berre har blomstra skikkeleg. Oslo er helt magisk, kanskje spesielt på sommaren.

Lisa Christina Singer syns pride er det aller beste med Oslo. Baloo trivst også – han liker å ta trikken, men syns hundeparkane er det kjekkaste. Foto: Ninnie Therese Rogne Nilsen / NRK

Det er generelt høg trivsel blant innbyggarane i Oslo.

Berre fire prosent seier at dei ikkje gjer det.

– Det er sjølvsagt nokon som og opplever utfordringar. Men i det store og det heile seier folk at dei er nøgd, og det går stadig betre, seier helsebyråd Marthe Scharning-Lund.

Helsebyråd i Oslo, Marthe Scharning Lund, er glad så mange seier dei likar seg i byen. Foto: Oslo kommune

Nokon fleire kvinner enn menn seier at dei trivst i stor grad.

Trivselen i nærområdet er høgast blant personar som bur i bydelane Frogner, Nordre Aker og Ullern.

Dei fleste føler at dei høyrer til

For første gang har Oslo kommune spurt om innbyggarane føler tilhøyrsle i Oslo og området dei bur i.

Det svarar sju av ti at dei gjer.

Heller ikkje her er det stor forskjell på bydelane, men dei som har vakse opp i Oslo føler på tilhøyrsle i større grad enn dei som har flytta hit.

Singer er ikkje eigentleg frå Oslo, men kjenner på tilhøyrsle likevel.

– Føler du deg heime i Oslo?

– Ja. Eg har jo budd her i nesten ti år, så eg føler meg veldig, veldig heime.

John-Eirik Harr flytta frå Harstad til Oslo for 30 år sidan. Og det blir nok 30 år til meiner han, for her trivst han godt. Foto: Ninnie Therese Rogne Nilsen / NRK

John-Eirik Harr likar seg også i Oslo. Han har budd tretti år i byen.

– Eg trivst veldig bra. Her er noko for kvar ein smak, svarer han på klingande nordnorsk.

– Det er nært havet og det elskar eg, som kjem frå Harstad. Samtidig er det veldig godt å gå opp i Marka. Så da får eg både i pose og sekk.

– Kjenner du på tilhøyrsle til Oslo?

– Ja, definitivt. Det er veldig mange hyggelege folk, og viss du ikkje oppfører deg som ein idiot, så er det greitt liksom. Det hjelper å vere positiv, smile litt og snakke litt med folk.

Noko for alle

– Om kveldane kan du berre dra til byen og finne ein stad med rock eller samba eller kva du ynskjer, seier Paul Ocheme.

– På ei skala frå null til hundre, elskar eg Oslo åtti prosent, seier Paul Ocheme. Foto: Ninnie Therese Rogne Nilsen / NRK

Og mange er nøgde med kulturtilbodet for vaksne.

Dei som er mest nøgd bur på Frogner og Sagene, mens dei minst nøgde bur i bydel Søndre Nordstrand.

Ocheme har budd i Oslo i fire år.

Det beste for han er at det finst treningssenter overalt og at det er kort veg til naturen. I tillegg syns han kollektivtransporten er fantastisk.

For nokre veker sidan vart musikkens dag arrangert i Oslo. Foto: NTB

Føler meir tryggleik på dagen enn på kvelden

– Føler du deg trygg i Oslo?

– Ja, eg føler meg veldig trygg i Oslo, særleg samanlikna med at eg budde femten år i Lagos i Nigeria, seier Ocheme.

Og dei fleste svarar at dei kjenner seg trygge i Oslo sentrum, men det er og ein forskjell på når på døgnet dei er ute.

76 prosent svarar at dei kjenner seg trygge eller svært trygge på dagtid.

40 prosent svarar at det same om å ferdast ute på kveldstid.

Fire av ti seier at dei kjenner seg trygge i Oslo sentrum på kvelden og natta. Foto: Marius Renner Christensen/NRK

Harr er ein av dei som ikkje alltid kjenner seg trygg i byen.

– Eg er ikkje ute på natta, det har eg slutta med. Eg ber døtrene mine om det og, å halde seg heime når det er mørkt eller å gå saman med andre.

Her er det og ein skilnad på aust og vest i byen.

– Vi jobbar kvar dag med å senke dei skilnadane. Entan ved å styrke skole- eller AKS-tilbod, bygge parkar eller lyse opp vegar, seier helsebyråden.