Her har det vært 15 innbrudd på en måned: – Det er meget spesielt

– Vi hadde bare bodd i Askim i halvannen måned. Første helgen vi dro på hytta etter innflytting, brøt de seg inn.

Hilde Øyan var et av de første ofrene i det som har blitt en innbruddsbølge i et boligområde i Askim.

Den lille byen i Indre Østfold kommune har hatt 15 innbrudd siden starten av januar, alle med lignende trekk.

Hilde Øyan var en av de første som ble rammet under innbruddsbølgen i Askim. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Tyvene følger alltid samme metode: Når huset er tomt tar de seg inn gjennom et vindu eller en terrassedør før de leter etter verdisaker på soverom og bad.

– De tok alle smykkene mine, blant annet arvesmykkene etter min mor. Tingene jeg mistet er uerstattelige. Det er veldig trist, sier Øyan.

Smaalenenes Avis har skrevet flere saker om innbruddene.

Politiet: – Ikke tiden for å spare strøm

Politiet patruljerer nå området, uniformert og sivilt.

Politioverbetjent Christer Christoffersen ved Indre Østfold politistasjon forteller at tyvene har et «profesjonelt preg».

– Vi mistenker at tyvene spaner i forkant. Vi oppfordrer folk til å være årvåkne og følge med. Og ikke minst være litt rause med naboen og reagere på ting som ikke passer inn med det daglige.

Politiet patruljerer i nabolaget både uniformert og sivilt. Foto: Stein Ove Kornliussen/NRK

Politioverbetjenten forteller at tyvene ofte slår til på samme tid av døgnet.

– Vi har sett at ettermiddagen er mer aktuell enn andre tidspunkt. Når folk kommer hjem fra jobb og skrur på lyset, blir husene der lyset er av mer tydelige. Nå er kanskje ikke tidspunktet for å spare strøm i dette området.

Naboene hjelper hverandre

Foreløpig siste innbrudd var på søndag. Naboene i det utsatte området gjør nå det de kan for å hjelpe hverandre i kampen mot tyvene.

– Vi snakker mye om det og hjelper hverandre hvis noen skal reise bort. Parkerer biler der hvor ingen er hjemme og sånne ting. Gjør det litt mindre fristende å bryte seg inn, sier Erling Aagaard.

Erling Aagaard sier naboene i boligområdet i Askim hjelper hverandre for å unngå flere innbrudd. Foto: Stein Ove Kornliussen/NRK

Han sier det aldri tidligere har vært noe tull i det fredelige nabolaget.

– Det føles ikke utrygt, men det er litt ekkelt. Vi går en ekstra rundt om kvelden for å passe på at alt er låst, og har tatt alle forholdsregler som politiet oppfordrer til.

Venter på neste innbrudd

Politiet sier de har konkrete spor, men vil ikke kommentere hva sporene er av hensyn til etterforskningen.

– Vi har tekniske spor fra åstedene som er sendt inn til undersøkelse. Dette kan være både mobile vinningskriminelle og lokale tyver. Vi holder alle muligheter åpne, sier Christoffersen.

Han understreker at ingenting tyder på at dette er voldelige kriminelle. Politiet har heller ingen indikasjoner på at tyvene vil bryte seg inn i boliger der folk er hjemme.

Men at innbruddsbølgen er over, har politioverbetjenten liten tro på.

– Det har vært stille siden søndag, men vi venter på et nytt brekk. Det er meget spesielt, dette.

