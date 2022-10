Ingen ville leie ut til trebarnsfaren - nå har Medin jobb og leilighet

Medin bærer den siste flyttekassen ut av bilen. Barna løper rastløse rundt mellom bager og esker, etter en lang kjøretur fra Gausdal til deres nye hjem i Moss.

– Det blir veldig gøy. Vi får nye venner, nytt hus og vi begynner på ny skole, sier tolvåringen Riyad glad.

I sommer skrev NRK om Medin og familien som slet i møte med det tøffe leiemarkedet i Oslo. Han hadde fått jobb som lastebilsjåfør, men mistet den nye jobben fordi de ikke fant seg et sted å bo.

Nå har imidlertid lykken snudd for trebarnsfaren.

– Jeg begynner som lastebilsjåfør for Bring i Vestby neste uke. Endelig, sier Medin stolt.

Fikk masse støtte

Da Medin ville leie bolig i Oslo-området fikk han høre at han hadde for mange barn.

Noen av utleierne sluttet å svare da han sa han var fra Syria.

Her ser vi en av mange meldinger Medin hadde sendt uten å få svar.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Barna mine skal ikke måtte se på at pappa bare sitter hjemme hele tiden, sa han til NRK i sommer.

Jardar Sørvoll som forsker på boligpolitikk ved Oslo Met bekreftet at innvandrere, småbarnsfamilier og lavinntektsfamilier oftere blir avslått på leiemarkedet.

Medin tenkte på det verste at folk i Norge ikke var så villige til å hjelpe flyktninger.

Nå tror han at han tok feil.

For etter NRK skrev saken strømmet støtteerklæringer inn til familien. Mange kontaktet dem for å tilby dem et sted å bo. Mange kontaktet også journalisten for å hjelpe til.

– Folk har sendt så mange meldinger. Jeg ble så glad, sier trebarnsfaren.

Mohammad (5), Nada (10) og Riad (12) gleder seg til å begynne på skolen og i barnehagen her i Moss. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Måtte gripe sjansen

Men ingen av stedene de ble tilbudt egnet seg, eller passet med jobbmuligheter.

Så innså Medin at det ville bli for dyrt å leie i Oslo. Da måtte han ha bedt om sosialhjelp fra Nav for å klare å betale alle regningene.

Men Medin ville klare det selv.

En dag snudde alt. Medin fikk fast jobb som lastebilsjåfør for Bring på Vestby.

Så dukket en perfekt leilighet til leie opp i Moss.

Og til tross for at mange i Gausdal ville at familien skulle bli, siden barna hadde blitt gode venner, så var ikke Medin i tvil.

Denne sjansen måtte han gripe.

– Jeg må innrømme at jeg gråt litt da vi skulle dra. Jeg kommer til å savne vennene mine. Men de sier at de vil komme på besøk, sier trebarnsfaren.

To spennende prosjekter

Lillesøster Nada hjelper pappa med å pakke ut av en av flyttekassene. Hun smiler fra øre til øre.

Nada (10) hjelper til med å pakke ut alle tingene i det nye hjemmet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg er litt lei av å vente på at pappa skulle få ny jobb. Nå er jeg veldig glad, sier Nada.

På spørsmål om hvem som skal få det største soverommet rekker hun kjapt hånda opp i været, og roper «jeg!».

Medin har på sin side satt i gang med flere nye prosjekter i Moss. Han går og finner frem den nye kebabmaskinen han har bestilt.

Medin elsker å lage mat. Han fikk støtte til å kjøpe seg sin helt egne kebabmaskin. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg er utdannet kokk i Syria. Nå vil jeg lage ekte syrisk kebab til folk, sier han.

Planen er å gjøre dette ved siden av jobben som lastebilsjåfør, og selge kebab til restauranter.

Etter å ha gått gjennom mange vanskelige måneder for å finne leiebolig, vil han bruke sin erfaring for å hjelpe andre som går gjennom det samme.

– Jeg vil starte en organisasjon som kan hjelpe andre flyktninger i samme situasjon, forteller han.

Men aller først står en ny arbeidshverdag bak rattet for tur. Nå vil han legge det vonde bak seg.

Uniformen ligger allerede klar.

– Jeg gleder meg. Jeg kan nesten ikke vente, sier Medin.