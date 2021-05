Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag ettermiddag sendte Oslo kommune ut en pressemelding om at de videregående skolene i Oslo går til gult nivå fra tirsdag 18. mai.

– Samtidig håper vi at massetesting ved 26 av de videregående skolene fra neste uke vil kunne stanse eventuelle utbrudd før de har ført til omfattende smitte, sier byrådsleder Raymond Johansen i meldingen.

Men i meldingen var det også klart at byrådet ellers har forlenget tiltakene i Oslo til og med torsdag 27. mai.

Byrådsleder Raymond Johansen håper noe mer av gjenåpningen kan skje i mai. Foto: Berit Roald / NTB

Ingen ølservering

I praksis betyr det at de som håpet Johansen skulle åpne ølkranene neste uke blir skuffet.

Neste uke skal kommunen si noe om når de kan gå videre med trinn to - men det blir uansett ikke før den 27. mai. Byrådslederen varsler likevel at byen kan åpne noe mer i slutten av måneden.

– Hvis smittetallene går i riktig retning bør det være mulig å åpne restauranter, treningssentre, kulturaktører og andre arenaer før mai er omme, sier han i en pressemelding.

Dette er lettelsene som gjenstår i trinn 2 Ekspandér faktaboks Åpne kafeer og restauranter

Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering

Åpne treningssentre og lignende

Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning)

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder

Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst

Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer

Øke antallet for arrangementer utendørs

Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen

Oslo begynte gjenåpningen 6. mai. Da kunne blant annet butkker og kjøpesentre åpne igjen etter å ha vært stengt siden slutten av januar. Samtidig varslet byrådet at de rundt 20. mai ville komme tilbake til når man kan fortsette med trinn to.

I trinn to kan blant andre treningssentre, kinoer og restauranter åpne - med skjenking fram til klokken 22.

Åpnet i andre byer

Oslo er nå en av få kommuner i landet hvor skjenking ikke er tillatt.

I for eksempel Bergen og Trondheim kan steder som serverer mat skjenke frem til klokken 22. Også enkelte kommuner rundt Oslo tillater skjenking, som Asker.

Mens Bærum og flere av romerikskommunene har fortsatt forbud mot å skjenke alkohol. Totalt 12 kommuner i Viken er på tiltaksnivå 5b, som ikke tillater skjenking av alkohol.

Flere av kommunene på Grenland har også skjenkeforbud etter nye smitteutbrudd i området.

Russetid på vent

Også i Ålesund er folk leie av koronanedstenging.

Russebussen «Stole the show»står fortsatt i en garasje. Etter planen skulle de 23 jentene ha rullet på veiene med innleid sjåfør, men et stort smitteutbrudd stikker kjeppene i hjulene for dette.

– Det er deprimerende. Vi har brukt både mye tid og penger på russetiden. Det var ikke dette vi så for oss, sier bussjef Mathilde Eidsaa.

Russebussjef Mathilde Eidsaa for en buss i Ålesund er lei av koronatiltakene. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Jentegjengen har brukt nærmere en million kroner totalt på russetiden.

Ålesund kommune har innført strenge lokale tiltak frem til 18. mai. De lokale reglene betyr blant annet skjenkestopp og forbud mot arrangementer.

Det betyr at russen ikke kan samles siden tallet på nærkontakter skal begrenses.

– Vi har jo ikke lov å gjøre noe som helst. Noen har vært samlet i små grupper underdørs, men ellers skjer det ingenting, sier Eidsaa.

Hun er også lei av stengte treningssenter. Selv har hun trent i mange år. Nå håper hun at smittetallene går ned, så kommunen kan åpne opp igjen.