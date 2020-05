Ingen pasienter ble smittet da øyelegen kom på jobb med korona

– Takk og lov. Det var det jeg var mest bekymret for. At jeg skulle smitte pasienter, sier Ragnheidur Bragadottir.

Mandag 24 februar gikk øyelege Ragnheidur Bragadottir på jobb på øyeavdelingen på Ullevål sykehus. Hun hadde vært på vinterferie i et område i Italia som ikke stod på Folkehelseinstituttets liste over risikoområder.

Smittet kolleger før morgenvisitten

Natt til tirsdag merket hun de første symptomene med litt hoste. Tirsdag morgen var nesen litt tett. Hun tok kontakt med infeksjonsbakvakten som mente det ikke var grunn til å teste henne ettersom hun ikke hadde feriert i et utsatt område.

Derfor gikk Bragadottir på jobb. Her hadde hun et møte med kolleger hvor de gikk gjennom pasientjournaler og snakket sammen før morgenvisitten.

Hun forteller at de satt rundt en smalt bord i et rom uten ventilasjon i 15 til 20 minutter. Hun mener det var her hun smittet fire kolleger.

Pasienter prøvde hun å unngå denne dagen.

Onsdagen var hun ikke på jobb, og først på torsdagen ble Ragnheidur Bragadottir testet.

– Jeg ville bli ferdig med å få testet meg. Jeg trodde ikke jeg hadde korona. Men jeg klarte ikke helt å slippe tanken siden jeg hadde vært i Italia.

Fredagen kom svaret. Hun hadde testet positivt på Covid-19. Hun ble litt stresset siden hun var så tidlig ute med å bli smittet og ikke visste riktig hva som kunne skje.

Lege Ragnheidur Bragadottir dro på skiferie med broren og et vennepar i Dolomittene i vinterferieuken. Det var godt skiføre og strålende vær - ingen mistenkte at de ble smittet av koronaviruset. Foto: Privat

– Jeg ble litt svak i knærne. Da ringte jeg til min bror. Jeg fikk vite at mannen til det tredje paret vi hadde vært på ferie med, akkurat var blitt diagnostisert som den første koronasmittede på Island.

Raskt ble det også kjent at legen kunne ha hatt kontakt med et tresifret antall pasienter.

Sykehuset iverksatte smitteverntiltak

All pasientbehandlingen ble stoppet. Unntaket var øyeblikkelig hjelp.

– Alt som kunne utsettes ble utsatt. Pasienter som trengte oppfølging, ble sendt til andre sykehus, sier smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas.

Mange av de ansatte ved øyeavdelingen ble satt i karantene.

Sykehuset gikk gjennom rutinene både for håndtering av pasienter og smittevern. Hele bygget hvor øyeavdelingen holder til, ble vasket ned to ganger.

Egil Lingaas er smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) Foto: Lee/Hage / NRK

Ingen smittede pasienter

Rundt 1.800 pasienter og pårørende var innom øyeavdelingen på Ullevål sykehus i uke 9 da smitten oppstod.

Mange av pasientene er eldre med risikofaktorer som hjertesykdom, blodtrykk og sukkersyke. Og avstanden er ofte ikke stor når legen undersøker et øye på en pasient med en lampe.

Frykten var at undersøkelser før og etter operasjon kunne føre til smitte.

Men det er ingen ting som tyder på at pasienter ble smittet.

– Vi kan ikke påstå at vi har 110 prosent oversikt, men vi mener vi har ganske god oversikt, sier smittevernoverlegen.

Med alt som har vært av smittesporing og oppmerksomhet rundt det, mener smittevernoverlegen det ville vært veldig rart om de ikke fikk vite om det.

– Sannsynligheten for at noen har fått påvist dette og at det skal ha unngått vår oppmerksomhet, er ganske så liten, sier Lingaas.

Han legger til at det kan ha skjedd at noen er blitt syke uten symptomer og derfor ikke har gått til lege.

– Da vet vi ikke om det.

Ansatte ble smittet

Etter at smitten ble brakt inn på avdelingen, ble fire andre øyeleger smittet i jobbsammenheng samt en sykepleier på sengeposten. En av de ansatte smittet i tillegg et familiemedlem.

En annen sykepleier på øyeavdelingen ble også syk av Covid-19. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at hun ikke kunne ha blitt smittet på jobb.

Smittefrykten var stor

Da ansatte ble smittet av korona, var vurderingen at dette var ganske smittsomt.

– Vi var redde for at en god del pasienter kunne være smittet, sier Lingaas.

Alle som hadde vært på øyeavdelingen i uke 9 ble kontaktet. Først på telefon. Senere med brev. Sykehuset ønsket å være på den sikre siden.

Pasienter som hadde vært på øyeavdelingen på Ullevål i uke 9, fikk brev slik at det ikke skulle være uklarheter om hvordan de skulle forholde seg. Foto: Privat

Pasientene ble delt i tre grupper:

De som var blitt behandlet av de aktuelle kirurgene. (178 stykker)

De som hadde ligget på sengeposten og som i stor grad ikke hadde vært operert av kirurgene. (45 stykker)

Alle andre som hadde vært innom øyeavdelingen.

De som var behandlet av de aktuelle legene, fikk råd om karantene. Alle de andre ble bedt om å være på vakt for symptomer.

– Vi hadde kanskje litt flaks

Smittevernoverlegen mener lærdommen etter hendelsen er den samme som de som driver med smittevern alltid understreker.

– Vi må alltid ha adferd og praksis i sykehuset som ivaretar at det alltid kan komme en pasient eller ansatt forbi som kan ha smitte som vi ikke vet om.

– Vi har fått bekreftet at basale smittevernrutiner, som god håndhygiene og vask av utstyr, er veldig viktig, sier Lingaas

Smittevernoverlegen mener også at de har vært litt heldige når så få tross alt ble smittet.

– Vi hadde kanskje litt flaks. Det kan jeg ikke stikke under stol at vi var heldige.

Da den første smittebølgen kom, før vi hadde satt inn tiltak, var det ikke så veldig mange som ble smittet. Men vi gjorde en god jobb da vi satte i gang tiltak, sier Lingaas.

– Lei for at kolleger ble syke

Ragnheidur Bragadottir var egentlig bare syk en kveld og ellers litt snufsete. Først etter tre uker testet hun negativt på Covid-19. Da det ble bekreftet med en ny prøve, fikk hun komme tilbake på jobb.

– Jeg er veldig lei meg for at noen kolleger ble syke. At ingen pasienter ble smittet, viser at vi har gode rutiner på jobben, sier Bragadottir.