Rune opplevde lastebilsjåførenes mareritt: - Mange tanker gikk gjennom hodet da

– Man kan vel egentlig være glad for at man ikke vet hva man møter på veien når man er ute og kjører.

Sommeren 2020 opplevde Rune Pettersen alle lastebilsjåførers største mareritt. Han var på jobb, og kjørte sin vanlige rute mellom Mo i Rana og Brønnøysund.

En personbil som kjører i motsatt retning vrenger plutselig over i Pettersens kjørefelt.

Pettersen forsøker å gi tydelige signal til mannen bak rattet i bilen. Samtidig bremser han for full maskin.

Lastebilen sto helt i ro på den rette veistrekningen.

– Så kjørte han inn i fronten min.

Slik så fronten på lastebilen til Rune Pettersen ut like etter ulykken. Foto: Rune Pettersen / Privat

Slapp unna fysisk

Pettersen tenkte først at sjåføren i bilen fikk et illebefinnende eller sovnet bak rattet.

Senere konkluderte politiet med at bilføreren tok sitt eget liv.

– Det er klart det var mange tanker som gikk gjennom hodet da. Om det var noe jeg kunne gjort for å berge livet til mannen.

Lastebilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, men Pettersen kom fysisk uskadd fra det hele.

Psykisk var det annerledes.

– Utad ga jeg vel uttrykk for at det her gikk greit. Men det er klart at tankene svirret, sier Pettersen.

7 prosent

Det finnes ingen fullstendig oversikt over antall selvmordsulykker på norske veier.

I en undersøkelse Yrkestrafikkforbundet sendte ut til sine medlemmer tidligere i år, fikk NRK anledning til å stille følgende spørsmål:

Har du vært involvert i en ulykke der du mistenker at en annen involvert part har tatt- eller forsøkte å ta sitt eget liv?

440 lastebilsjåfører svarte på spørsmålet.

7 prosent svarte «ja».

Det betyr at 29 av sjåførene som svarte på undersøkelsen har vært involvert i en antatt selvmordsulykke.

Til sammenligning svarte kun 3 prosent av bussjåførene det samme.

Flere sluttet i jobben

– Jeg tror det ligger veldig nært virkeligheten, sier Jan Arne Laberget.

Han er lastebilsjåfør og tillitsvalgt leder i logistikkavdelingen i Yrkestrafikkforbundet.

Laberget har snakket med familiene til elleve sjåfører fra hele landet som har vært involvert i selvmordsulykker.

Fire av sjåførene har valgt å slutte i jobben i etterkant av ulykkene, forteller Laberget.

– De klarte ikke å sitte og kjøre lastebil mer. Det er psykisk rett og slett. De følte at bilene som kom imot var på vei inn i deres kjørebane.

Leder i Yrkestrafikkforbundet logistikk Jan Arne Laberget. Foto: Per Christian Lind / Yrkestrafikkforbundet

Finnes ikke oversikt

Statens vegvesen anslår at 7 prosent av dødsulykkene de har analysert mellom 2012 og 2021 kan ha vært selvmordsulykker.

Men mørketallene kan være store.

Selvmordsulykker regnes nemlig ikke som dødsulykker, selv om en person mister livet.

Dersom politiet konkluderer med selvmord som årsak, tas ulykkene ut av alle offentlige statistikker.

Da blir heller ikke ulykkesanalysegruppen til Statens vegvesen koblet på for å analysere ulykkene.

Det betyr at vegvesenets anslag på 7 prosent kun inkluderer ulykkene der politiet ikke har konkludert med selvmord som årsak.

En kartlegging NRK gjennomførte i 2015 for perioden 2005–2014 viste imidlertid at 182 dødsfall i trafikken kan ha vært selvmordsulykker:

– Alle reaksjoner er normale

På midten av 90-tallet opprettet Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Kollegahjelpen.

Målet med støtteordningen er å sikre at sjåfører som har vært involvert i alvorlige ulykker blir fulgt opp i tiden etterpå.

– Alle reaksjoner er normale når du har vært utsatt for en slik ulykke, sier Steinar Enderød.

Han har vært kollegahjelper siden starten.

– Alle de fine tilbakemeldingene vi får er lyspunkt, sier Steinar Enderød. Han har vært med i kollegahjelpen siden oppstarten av støtteordningen i 1995. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Den første ulykken Enderød rykket ut til var en selvmordsulykke der en bekjent satt bak rattet på lastebilen.

Siden den ulykken har han bistått en rekke sjåfører i Østfold-området.

Han mener den beste medisinen er å snakke om ulykken de har vært utsatt for. I tillegg anbefaler han sjåførene å komme seg raskt tilbake på veien.

Gjerne med en kollegahjelper ved sin side.

– Det er veldig greit at ikke sjåføren er alene. Vi kan være med å lage en litt mykere stemning.

Tilbake etter tre dager

Psykologen Rune Pettersen var i kontakt med i etterkant av ulykken ba ham være åpen om det han hadde opplevd.

– Det har i hvert fall hjulpet for mitt vedkommende for å få bearbeidet det. Jeg har pratet veldig mye om det.

Rune Pettersen håper hans åpenhet kan være med på å forebygge lignende ulykker. Foto: Rune Pettersen / Privat

Tre dager etter ulykken var han tilbake på den samme strekningen. To og et halvt år senere passerer han fortsatt ulykkespunktet på daglig basis.

Det var aldri aktuelt å finne seg en ny jobb. Til det er interessen for bil og motor for stor.

– Det første jeg gjør når jeg har ferie er å koble på campingvognen og sette meg i bilen for å kjøre. Jeg er veldig glad i å kjøre bil. Om det er stort eller smått er ikke så nøye. Så lenge jeg får kjøre så er jeg i mitt ess.