Ingen mistenkte etter drapet i Askim

Det opplyser politiet i en pressemelding tirsdag. De bekrefter også at avdøde er Christian Halvorsen (43).

Politiet fortsetter etterforskningen, og ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha informasjon som kan bidra til å belyse saken.

Det er særlig personer som har vært i nærområdet til Tømmeråsveien mot Sekkelsten like utenfor Askim sentrum søndag mellom klokka 17 og 22, politiet ønsker å komme i kontakt med.

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet ikke å gi ytterligere kommentarer om saken på nåværende tidspunkt, og det er ikke kjent hva som er det eventuelle drapsvåpenet.

Mistenkelig dødsfall i Askim: Fant mann med synlige skader utenfor huset

ØNSKER OPPLYSNINGER. Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området søndag. Foto: Olav Døvik / NRK

Mistenkelig dødsfall

Det var rundt klokka 22:20 søndag kveld at politiet fikk melding om at en person var funnet død utenfor et hus i Askim, via AMK- Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Det ble sendt både ambulansehelikopter og store politistyrker til stedet, som ble sperret av.

Like før klokka 23 ble mannen bekreftet omkommet.

Politiet har hele tiden omtalt dødsfallet som mistenkelig, og Kripos ble koblet på saken. De har derfor fokusert etterforskingen på sporsikring.