Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er vanskelig. Det er nesten ikke turister og ingen inntekter, forteller Roger Oude.

Han driver suvenirbutikkene Alle Tiders i Oslo sentrum. Den ene butikken er stengt og i den andre jobber han 20 prosent i et forsøk på å holde hjulene i gang.

Roger Oude selger troll og elg i butikken i Oslo sentrum. Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Sommeren er høysesong for suvenirselgerne. Det er nå de skulle ha tjent pengene som skal holde butikkene flytende gjennom et ulønnsomt vinterhalvår.

Men norske turister er ikke interessert i å kjøpe.

– Vi har både troll og elg i naturen i Trøndelag, så det trenger vi ikke, sier Lars Hindeberg til NRK.

ENQ-TROLL-060720W Du trenger javascript for å se video.

Det er også usikkert hvor mange turister som kommer fra utlandet når grensene åpnes litt mer fra 15. juli.



Les også: Desse landa kan du fly til når regjeringa mykner opp reisereglene

Kritiske til koronastøtten

Oude synes ikke de statlige støtteordningene fungerer. Hans ansatte er permittert, selv jobber han to til fire timer hver dag.

Konkurrenten Way Nor er en gigant innen trollfigurer, klær med norske flagg og andre turistsuvenirer. Nå er butikkene stengt og de ansatte permittert. Administrerende direktør Stian Petterson og to andre jobber halv tid. Han sier til NRK at så lenge det kommer

Administrerende direktør i Way Nor, Stian Petterson Foto: Privat

minimalt med turister til Norge, er grunnlaget for omsetningen borte.

– Det kan virke som de ikke har tenkt så mye sesongbasert på pakkene som nå har blitt gitt. Det er utrolig mange innen turisme og reiseliv som kun lever av sommersesongen, og da kun utenlandske turister, sier Petterson.

Åpner grensene

Stian Petterson tror ikke det vil hjelpe på når det åpnes for flere utenlandske turister fra 15. juli.

– De fleste som ser ut til å komme er skandinaver, det er ikke de som handler mest hos oss. Vi har behov for at det kommer turister fra Europa, Asia og USA for å få fart på omsetning og inntjening, sier Petterson.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland i Nærings- og fiskeridepartementet ser at det har vært en tung start på sommersesongen. Samtidig viser han til ordningene som regjeringen allerede har innført. I tillegg tror han åpningen av grensene, vil slå positivt ut, også for turistbutikkene.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland i Nærings- og fiskeridepartementet Foto: NRK

– Vi har foreløpig ikke tall for hvordan det vil slå ut for omsetningen i ulike bransjer, men vi forventer at det vil bidra til en normalisering av omsetningen også for butikkeiere som retter seg mot utenlandske kunder.