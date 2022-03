Politiet frykter rekordlang russefeiring

– Det kan hende vi starter tidligere med russefeiringa og slutter litt senere. Vi har mye sosialt som vi skal ta igjen.

Metin Husseini (19) er sjef for russebussen «Dekkheadz» som er en buss med 23 gutter fra Eiker.

Guttene har så vidt opplevd hvordan videregående skal være. Nå føler Husseini at de må ta igjen for tapt tid.

– Vi rakk seks måneder på skolen før landet stengte ned og livet ble digitalt. Det er flere enn oss i Hokksund som har mista mye den siste tida. Jeg vil tro russen rundt om i landet vil dra den litt lenger enn det som er vanlig i år.

PLANLEGGER OPPSTART: Metin Husseini, Frida Emilie Bjørkøyli og Emilie Hereid Solberg planlegger oppstart av årets russetid. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Vil starte russefeiringen i påskeferien

Russepresident ved Eiker videregående skole i Hokksund, Frida Emilie Bjørkøyli, kan bekrefte at dette gjelder mange.

– Vi har kontakt med russen i hele Viken for å samkjøre russetiden, og det er veldig god stemning for at russefeiringa skal vare litt lenger. Det er utrolig mye tid og arbeid som er lagt ned med en gjeng som man nesten ikke har sett på flere år.

Hun forteller at mange har lyst til å starte i påsken for å utnytte ferien, men legger til at feiringa ikke skal holde på til langt ut i juni.

– Naboer blir nok ikke så fornøyd om vi starter i påskeferien, men så håper jeg de har forståelse for at vi har mye å ta igjen for tre kjipe år. Vi vil i hvert fall ikke få mindre enn én måned med festing, heller litt mer.

Politiet frykter to måneder med russetid

En ordinær russetid har tidligere startet 1. mai og avslutta 17. mai. De siste to årene har startskuddet gått på nasjonaldagen og avsluttet i midten av juni på grunn av koronapandemien.

Nå frykter politiet at årets russ vil starte i midten av april, og avslutte på samme tid som de to forrige russekullene.

– Vi har hørt rykter om at årets russ starter feiringa i påsken og vil avslutte langt ut i juni. Det er lenge, og vi skulle ønske russen forholdt seg til slik det var før koronapandemien, sier politibetjent i Drammen, Lasse Hennum.

FRYKTER LANG RUSSETID: Politibetjent Lasse Hennum frykter russetiden blir dobbelt så lang i år. Foto: Vilde Jagland / NRK

Om russen velger å feste i to måneder, blir det mye jobb for politiet i tiden som kommer.

– Det blir flere meldinger med støy, bråk blant russebusser og flere meldinger fra publikum generelt, og det er ikke ønskelig. Det blir også slitsomt for russen å feste i to måneder. Jeg håper de tenker litt på det.

Han legger til at de har god kontakt med russen på ulike skoler, men at politiet ikke har kontroll på når russen starter.

– Det finnes ingen regler for hvor lenge en russetid skal vare, men jeg frykter at årets russefeiring blir ekstra lang, sier Hennum.

Vil beholde russebussen lenger

Flere russ velger å leie russebuss fremfor å kjøpe. Et firma som leier ut busser er Russebussmarked (RBM). Prosjektleder Wiktoria Klich, sier de har merket at russen vil feste lenger i år.

LEIER UT RUSSEBUSS: Prosjektleder for RBM, Wiktoria Klich, merker at russen vil ha lenger russetid. Foto: Privat / Privat

– Vi har fått noen henvendelser fra russegrupper om de kan beholde bussen litt lenger enn det som står i kontrakten. Vi er ganske fleksible på det, men de får ikke beholde den mer enn noen dager ekstra, sier hun.

Bekymret for mer fravær

I år ligger alt til rette for at elevene kan fokusere på russetida. Det er slutt på strenge koronarestriksjoner, eksamen er avlyst og fraværsgrensen er satt på pause.

Russepresidenten ved Eiker gleder seg til russetiden, men frykter dårlig oppmøte på skolen.

– Jeg er mest bekymra for at folk ikke tenker på skolen i denne perioden. Fraværsgrensa er ikke der, og vi kan dokumentere vårt eget fravær. Da kan det bli fristende for mange å droppe en skoledag om man er litt fyllesyk. Jeg håper ikke det skjer, sier Bjørkøyli.