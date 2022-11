– Assalamu alaikum, hilser imam Malik Avais.

Han går dør-til-dør på Fjell i Drammen for å informere om korona og vaksinering. Dette har han gjort mye av i det siste.

Avais opplever det som et samfunnsansvar.

– En moske er ikke bare er et sted som er til for å utføre ritualer. En moske burde ha en stor rolle i samfunnet. Derfor har jeg tatt initiativ til å oppsøke folk slik at de kan bli bedre informert om korona, forteller han.

Imam Malik Avais. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Arbeidet startet allerede i begynnelsen av pandemien. Da handlet det om å informere medlemmene av Moskeen, og andre pakistanere som bor på Fjell om korona og koronarestriksjonene.

Sajid Mukhtar, styreleder i Drammen moske Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Tanken var at vi i det minste kunne informere våre medlemmer, og på den måten redusere smitten i samfunnet.

Nå handler det mest om vaksinering, i et miljø som fortsatt vegrer seg for å ta vaksinen.

– Det er ingen offisiell statistikk, men det helsevesenet i Drammen forteller oss, er at færre personer med innvandrerbakgrunn kommer for å vaksinere seg, enn det man forventet, sier styrelederen i Moskeen, Sajid Mukhtar.

– Var redd

Salman Butt bor på Fjell, og er medlem av moskeen.

Han nølte lenge med å ta vaksinen.

– Jeg var redd for at noen vaksiner ikke var bra for deg, som AstraZeneca og Pfizer, så jeg ventet veldig lenge.

Salman Butt nølte lenge med å ta vaksinen. Men bestemte seg da Imamen kom på døra. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Til slutt endte han opp med å ta Pfizer-vaksinen. Da hadde han allerede vært gjennom en runde med koronasykdom.

En viktig grunn til at Butt valgte å vaksinere seg, var nettopp fordi han kunne snakke med imamen om det.

– Jeg visste at man måtte vaksinere seg. Likevel ville jeg ikke, fordi jeg var redd. Men når jeg får høre det fra en som snakker språket mitt, og som er godt kjent i miljøet, så føles det tryggere å ta den.

Fjerner språkbarrieren

– Dette har skapt mange gode vibber i lokalsamfunnet – at moskeen og en imam kan ta denne rollen. Det er veldig fordelaktig, sier Avais

Han opplever at mange ønsker å få riktig informasjon, men for noen er språket en barriere.

– Mange av moskeens medlemmer kommer fra det rurale Pakistan og har ingen formell utdannelse, noe som gjør det vanskeligere å lære norsk. Det blir derfor lettere å overbringe informasjon om pandemien på deres språk.

Avais henger også opp plakater på bussplassene med informasjon om vaksinen på urdu. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Mange har også vært skeptisk til å ta vaksinen, fortsetter imamen.

– Vi har jobbet med å nå ut til dem og etter at vi hjalp dem, opplever jeg at mange tok nødvendige forholdsregler og mange har også vaksinert seg.

Får støtte fra IMDi

Prosjektet er ett av mange som har fått støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

For å nå ut til innvandrerbefolkningen i Norge, har det blitt gitt ut ekstraordinære tilskudd til frivillige organisasjoner for å spre informasjon om korona og vaksinen.

Tilsammen er det gitt nesten 20 millioner kroner til frvillige organisasjoner over hele landet.

Fafo, og FHI jobber nå med en analyse om hvorvidt disse tilskuddene har fungert. Hele rapporten er ikke ferdig ennå, men den første delrapporten blir publisert i desember.