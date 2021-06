Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det skapte stor misnøye da regjeringen i mai valgte å ta vaksinedoser fra over 300 kommuner og gi dem til 24 kommuner på Østlandet.

Disse kommunene får en økning i andel vaksinedoser frem til 18. juli.

Én av kommunene som får flere doser, er Indre Østfold. Neste uke får de 2988 nye doser, men de sliter med å få brukt alle.

Kommunen gjør nå «alt de kan» for å fylle 800 ledige vaksinetimer.

– Hvis vi ikke klarer det, så må vi si at vi ikke kan få så mye som vi har fått beskjed om. Vi vil ikke til å ta imot doser vi ikke får gitt, sier Kristian Devold, som er leder ved Indre Østfold vaksinasjonssenter.

– For noen måneder siden var det folk som ville ha vaksine, men som ikke fikk. Nå har vi nok doser, men må jobbe for å få folk inn, sier han.

Kan vaksinere naboer

Onsdag spurte kommunen FHI om de kan gi dose to tidligere til enkelte utsatte grupper. Svaret var at dosene ikke kan brukes til å korte ned intervallet mellom de to dosene.

– De skal prøve så godt de kan å få fylt opp timene. Det kan være etternølere og folk som ikke har fått med seg tilbudet, skriver overlege Preben Aavitsland til NRK.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

I Indre Østfold åpner de nå for å vaksinere innbyggere fra andre kommuner.

– Vi oppfordrer ikke alle til å ta kontakt, men vi vil ikke avvise dem så lenge vi har ledige timer. Vår førsteprioritet er å ikke kaste doser. Da vaksinerer vi heller folk fra andre kommuner, sier han.

Kommunen har frist frem til søndag med å fylle alle ledige timer. Hvis de ikke klarer det, vil de ta kontakt med helsemyndighetene på nytt.

– Da må de holde igjen doser og heller gi det videre til kommuner som trenger det mer enn oss, sier Devold til NRK.

Setter siste førstedose fredag

Sarpsborg kommune er også blant dem som har fått flere vaksiner gjennom skjevfordelingen.

Der har alle innbyggerne nå fått tilbud om vaksine, og den siste planlagte førstedosen settes fredag. Neste uke får kommunen 4425 nye vaksinedoser. 392 av dem er planlagte andredoser.

Det betyr at også Sarpsborg har et stort antall ledige doser neste uke.

– Vi regner med at en god del av de resterende dosene vil bli satt som førstedoser til etternølere og andre som ikke har kunnet ta den tidligere. Vi er i dialog med Folkehelseinstituttet om det videre arbeidet, sier helsesjef Øivind Werner Johansen i kommunen.