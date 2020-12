– Vi er generelt bekymret for at jule og-nyttårsfeiringen gir et økt smittetrykk i januar.

Det sier kommunalsjef for helse og velferd i Indre Østfold, Kenneth Johannessen.

Han mener regjeringen burde stramme inn reglene før nyttårsfeiringen. Johannessen viser til høyt smittetrykk i flere byer. I tillegg er det smitte ved flere sykehjem i landet.

– Dersom reglene forblir uendret, vil vi i vår kommune være tydelige på at vi anbefaler en mer restriktiv praksis for nyttårsfeiringen.

Kommunalsjef i Indre Østfold, Kenneth Johannessen mener regjeringen bør stramme inn. Foto: Privat

Det var VG som omtalte saken først.

Johannessen mener det er best at nasjonale myndigheter strammer inn. Han sier at de har sett at folk tolker regelen om to selskaper med inntil ti personer feil.

– Det er krevende for publikum å forholde seg til mange nasjonale og lokale anbefalinger og forskrifter, ofte er også mennesker samlet på tvers av kommunegrensene i ulike sosiale sammenkomster.

Advarer mot å ta seg friheter

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad ber folk være forsiktige. De har innført strenge tiltak, som også er forskriftsfestet.

Likevel ser de ikke noen betydelig nedgang i antall smittetilfeller.

– Så langt har vi ikke lykkes med å få smitten vesentlig ned. Det betyr jo at vi må gjøre nye vurderinger når vi skal gå gjennom forskriften for å se om det er behov for innstramminger, sier han.

Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det er viktig at folk følger smittevernrådene. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Nygård er enig i at det kan være forvirrende for folk med både lokale og nasjonale tiltak.

Men han har ikke noen grunn til å tro at folk tolker reglene feil.

– Jeg vil advare befolkningen mot å utnytte seg av muligheter i det som egentlig ikke er muligheter innenfor den forskriften som nå gjelder. Det er ikke tiden for de store sammenkomster og festligheter.

Flere kommuner strammer inn

Flere kommuner i Trøndelag har gjort hastevedtak om maks fem gjester på nyttårsaften.

– Vi har ikke møtt negative reaksjoner. Alle skjønner alvoret i situasjonen, sier ordfører Kristin Strømskag (H) på Frøya.

I Levanger anbefaler kommunen sterkt at innbyggerne avlyser fester, selskaper og vennetreff resten av romjulen og nyttårsfeiringen. De anbefaler også bruk av munnbind utenfor eget hjem.

Ordfører på Frøya, Kristin Strømskag har inntrykk av at lokalsamfunnet forstår hastetiltakene som er innført. Foto: Bent Lindsetmo

Smitten har økt i Trøndelag den siste tiden. I Stjørdal ber kommunen folk holde seg hjemme resten av jula.

Smittetrykket er også høyt fortsatt i flere kommuner på Østlandet. De siste to ukene er det påvist 264 nye smittetilfeller i Fredrikstad.

I Sarpsborg har ti beboere på Kruseløkka sykehjem testet positivt i romjulen. Åtte av tilfellene ble påvist søndag.

Bekymret for ny smittebølge

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H) sier hun forstår bekymringen til Indre Østfold kommune.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) sier det er viktig at man tenker nøye gjennom hvor mange og hvem man møter. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

– Vi er alle bekymret for om smitten skal spre seg, også nå under nyttårsfeiringen. Vanligvis så pleier vi å være utrolig sosiale og hilse på alle vi møter. Det skal vi ikke gjøre i år. I år er det viktig å holde avstand.

Erlandsen sier de hele tiden vurderer hvor strenge de nasjonale tiltakene skal være.

– Det er store forskjeller i landet vårt på hvor det er smitte og hvor det er smitteutbrudd. Derfor er det nok lurt å ha målrettede tiltak som kommunene tar ansvar for, sier hun.