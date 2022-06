Dramatisk i Oslo rådhus – brudd mellom byrådet og Rødt

– Det ligger ikke an til en avtale mellom Rødt og byrådspartiene.

Det sier leder for Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, til NRK én time før Oslo bystyre samles for å behandle revidert Oslo-budsjett.

– De har ikke kommet oss i møte på de store sakene, sier Mobasheri.

Gratis kollektivtrafikk

Han ramser opp følgende hovedkrav fra Rødt:

Gratis kollektivtrafikk i helgene ut året

Halv pris i Oslo-badene for voksne ut året

150 millioner kroner mer til vikarer i bydelene

125 millioner kroner til kjøkkenassistenter i barnehagene

Mobasheri mener også at det har vært en dårlig budsjettprosess. Han mener også at byrådspartiene ikke har prioritert å forhandle med Rødt, og at byrådet har svart sent på spørsmål.

Dermed ser det ut til at byrådspartiene må kjøre slalåm for å få budsjettet gjennom i bystyret onsdag ettermiddag.

Det betyr at de må sikre flertall fra ulike partier, fra punkt til punkt.

NRK har bedt om kommentar fra Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse, men ennå ikke fått svar.

Koronaregning

Årets reviderte budsjett ble lagt fram 19. mai. Her flytter byrådet på rekordhøye 5,6 milliarder kroner.

Det største beløpet går til å betale koronaregningen som regjeringen ikke har villet ta. Mye går også til barn og unge.

Gratis aktivitetsskole, sommerjobber for ungdom og økt sosialhjelp til fattige barnefamilier er blant satsingene.

Byrådet dekker også kostnadssprekker på blant annet Manglerud bad.

Gratis trikk i helgen

Men Rødt har snudd ryggen til budsjettet.

– De har ikke tatt oss på alvor, sa Siavash Mobasheri til Aftenposten fredag.

Og situasjonen synes like fastlåst nå.

IKKE FLERTALL: Det er ikke flertall for revidert Oslo-budsjett som onsdag ettermiddag blir behandlet i Oslo rådhus. Foto: Anders Fehn / NRK

Skar seg også i 2019

Siden maktskiftet i 2015 har Rødt og byrådspartiene inngått tolv budsjettforlik. Bare én gang tidligere har det skåret seg.

Det skjedde i forbindelse med revidert budsjett i 2019.

Bakteppet var en fastlåst konflikt om husleie i kommunale boliger. I bystyret kuttet Rødt i støtten til Europeisk miljøhovedstad sammen med de borgerlige.

Avtale

Arbeiderpartiet, SV og MDG er avhengige av Rødt for å ha flertall i bystyret.

Etter den valgseieren i 2015 inngikk de rødgrønne partiene en avtale om et forpliktende samarbeid.

Avtalen trakk politikken til venstre og var omstridt. Rødt fikk blant annet gjennomslag for at det ikke lenger skulle bygges private barnehager i Oslo.

Etter valget i 2019 har partiene hatt en mye løsere avtale. Den sier i grove trekk at de skal prøve å bli enige om budsjettene.