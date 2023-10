Det har lenge hatt ønske om å oppføre varehuset på Delijordet. Og i juni sa lokalpolitikerne i Vestby sa ja – men nå sier altså regjeringen nei.

Konflikten ligger i at dette er et kornåker som kan produsere 10.000 brød i året.

Torsdag vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet et midlertidig bygge- og deleforbud på åkeren.

Det får ordfører i Vestby, Tom Anders Ludvigsen (Ap), til å reagere:

– Her er ikke mye snakk om lokal selvstyre og selvråderett. Dette er ren symbolpolitikk fra Senterpartiets statsråd, og det skremmer meg.

Ordfører i Vestby Tom Anders Ludvigsen (Ap) er svært misfornøyd med regjeringens vedtak. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Forbudet tar ikke stilling til hvordan jordet skal brukes i fremtiden. Meningen er at det skal gi tid og mulighet til å vurdere forskjellige alternativer, ifølge regjeringen.

Handler om beredskap

Erling Sande (Sp), kommunal- og distriktsminister, sier det var viktig å få på plass et midlertidig forbud nå.

– Det handler om nasjonal beredskap, sier Sande.

Ifølge ham er snakk om et såpass stort område, at de ønsker tid til å sette seg ordentlig inn i saken. De vil også, sammen med lokalpolitikerne, se på om varehuset kan bygges et annet sted.

Erling Sande (Sp), kommunal- og distriktsminister. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Ministeren peker på at Stortinget har vært tydelige på at man skal begrense nedbyggingen av matjord. Målet er å ikke bygge ned mer enn 2000 dekar i året innen 2030.

– Og her snakker vi om 70 dekar. Så det er klart det virker inn på at departementet griper inn i saken.

Han mener det kommunale selvstyret er viktig, men at nasjonale hensynene veier tungt i denne saken.

– E r uheldig

Ikea skriver i en e-post til NRK at de akkurat har sett regjeringens beslutning selv.

– Dette mener vi er uheldig, sier pressevakt Joachim Dagenborg.

Han mener de hele tiden har vært tydelige på at matjorden kan tas vare på, samtidig som varehuset bygges.

– Jeg mener det er mulig å bade ivareta matjorden, i samarbeid med de ekspertene vi jobber med. Og bygge et handelssentrum som gir nye arbeidsplasser og tilvekst i Vestby, sier administrerende direktør Carl Aaby i Ikea Norge.

Administrerende direktør i Ikea Norge Carl Aaby, mener det er mulig både bygge ett nytt Ikea-varehus samtidig som man ivaretar matjorden. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Pressevakt Dagenborg mener at det er viktig å ha forutsigbare rammebetingelser når man skal gjøre langsiktige og større investeringer i Norge.

Det har de opplevd som krevende i denne saken.

– Nå skal vi gå nøye gjennom regjeringens vedtak, og vurdere hva dette innebærer for prosjektet, sier han.

En gledens dag

– Dette er en gledens dag! Ikke bare for Ikea-jordet i Vestby, men for jordvernet i hele Norge, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Bondelaget har vært aktive i debatten om jordet. De mener at Norge trenger selvstendig matproduksjon for beredskapens skyld.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, mener dette er en symbolsak. Foto: Norges Bondelag

Også leder av Norges Bondelag Bjørn Gimming er fornøyd med at regjeringen stopper Ikea-planene i Vestby:

– Vi må ta vare på den beste dyrkede marken til å produsere mat i et evighetsperspektiv.

Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming mener det å la matjorda være der den er gir den beste matproduksjonen. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Han sier at all erfaring viser at det å flytte matjord gir et dårligere resultat enn å la matjorda være der den er.