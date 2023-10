En 44 år gammel mann fra Oslo er tiltalt for drapsforsøk etter Ikea-skytingen på Furuset 21. februar i år.

I Oslo tingrett mandag nekter han straffskyld for drapsforsøk.

Tiltalte erkjenner samtidig straffskyld for kroppsskade.

Mannen er også tiltalt for grov, ulovlig besittelse av skytevåpen, og ulovlig besittelse av våpen på offentlig sted.

I retten mandag erkjenner han straffskyld for tiltalepunktene om befatning med våpen.

Video vist i retten

En overvåkningsvideo som vises fram i retten fram viser hvordan tiltalte ankommer plassen i bil før han møter de tre fornærmede.

Han retter etter hvert våpenet mot dem og avfyrer ett skudd opp i lufta. Deretter søker de tre fornærmede dekning bak Teslaen.

Tiltalte avfyrer deretter tre skudd med automatgeværet.

Skytingen skjedde mens varehuset var åpent, med flere vitner til stede.

Ingen av skuddene traff mennene bak bilen, men én av dem fikk noen metallbiter i foten. Han fikk ikke alvorlige skader.

To biler kjørte deretter i hver sin retning.

Den tiltalte ble arrestert på Romerike senere på kvelden. I bilen hans lå et automatvåpen, ifølge tiltalen. Det har forsvareren hans, Øystein Ola Storrvik, bekreftet.

– Skjøt for å skremme

I retten gjør han et poeng av at det er ekstremt vanskelig å bevise at tiltalte bevisst tenkte på muligheten for at noen kunne dø, og likevel skjøt.

– Han har til de grader innrømt at det var ekstremt uaktsomt og ekstrem risikofylt, sier Storrvik i sin åpning.

– Vi mener han skjøt for å skremme. Vi mener skuddretning, som vi kan ane på video, ett skudd opp i lufta, og de andre mot bilen, viser dette, fortsetter han.

Den tiltalte forklarer hvordan han ble oppsøkt av en av de fornærmede, samt en annen mann, tre dager før skuddene falt.

Angivelig lå en falsk klokke tiltalte skal ha gitt til en annen mann til grunn for besøket.

Den tiltalte skal ha opplevd hendelsen som truende. Han skal ha skutt noen dager senere for å skremme slik at han ikke fikk flere hjemmebesøk.

– Dette dreier seg om mer enn en falsk klokke, sa forsvarer Storrvik om besøket.

Ifølge forsvarer Storrvik og den tiltalte er en konflikt om penger bakgrunnen for skytingen.

Tiltalte forklarer at fikk han et pengekrav mot seg under det ubebudede hjemmebesøket før skytingen.

Det knytter han til en helerisak han ble dømt for i 2022.

Brokete fortid

Mannen er de siste 20 årene dømt for vold, bortføring, grovt heleri, ran og medvirkning til ran. Politiet mener han har koblinger til et organisert kriminelt miljø på Østlandet.

Til tross for dette har 44-åringen hatt en sentral posisjon i en idrettsklubb de senere årene.

I fjor høst ble han dømt for uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Da hadde det gått over ti år siden forrige dom.

Tingretten trakk da fram at tiltalte hadde tatt utdannelse, fått jobb og familie:

«Han synes dermed å ha lagt sin kriminelle fortid bak seg. Retten vurderer det slik at en lengre ubetinget straff vil virke uheldig for den positive livssituasjonen tiltalte nå synes å være i.»

Han ble dømt til fengsel i fem måneder, to av dem betinget. Denne dommen ble anket av statsadvokaten.

Skal på befaring

Oslo tingrett har satt av fem dager til rettssaken.

Mandag skal tiltalte og de tre fornærmede gi sine forklaringer.

Tirsdag skal retten på befaring på åstedet utenfor Ikea på Furuset.

Det er også kalt inn flere vitner som var på parkeringsplassen da skytingen skjedde.