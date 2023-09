Her kan lillebror (Frp) bli ordfører og storebror (H) varaordfører

Høyre og Fremskrittspartiet ligger an til rent flertall og toppkandidatene er brødrene Børre og Ståle Lien Hansen.

– Akkurat nå er det en veldig positiv stemning hvor alt ser veldig bra ut.

Ullensaker kommune i Akershus er hjem til Oslo lufthavn. De siste fire årene har Ap styrt.

Lillebror Ståle er fornøyd, men fortsatt spent før det endelige resultatet av valget. For om Frp vinner valget, er det han som blir ordfører.

– Litt spøkefullt så har jeg sagt at nå må endelig storebror lære seg hvordan det er å være minst, ler lillebror Ståle.

– Jeg liker jo ikke å bli slått, humrer Børre.

Blir ingen stor feiring

Børre sier brødrene har et tett forhold. Han ser fram til å samarbeide med lillebror.

– Sammen blir vi dynamitt.

Børre Lien Hansen feirer valgresultatet i Ullensaker. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK Lillebror Ståle er forsiktig optimist. Høyre hadde tatt med seg skjerf på valgvake.

Han tviler ikke på at det vil bli et godt samarbeid mellom brødrene og partiene.

– Det er jo tidenes grunnlag for å få til et godt samarbeid.

Men Ullensaker er ikke den eneste kommunen i Akershus som kan bli blå:

Brødrene har vært forsiktige optimister før valget. Derfor er det ikke planlagt noen stor familiefeiring.

– Så langt har jeg ikke turt å tenke, men jeg har med meg kone og barn på valgvake, så vi koser oss sammen her i kveld, sier Ståle.

Vil ikke gå ut over vennskapet

Det er liten tvil om at det er god stemning mellom brødrene.

– Vi er jo gode venner og omgås på fritiden, sier Børre.

Han legger derimot ikke skjul på at de også er forskjellige.

– Jeg var best på skolen, han var best til å spille fotball, jeg er best til å lage kake, mens han er best til å lage middag.

Brødrene tror ikke at å jobbe sammen vil gå ut over vennskapet.