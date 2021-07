– Målet er å gjøre det enklere å melde fra om feilparkerte elsparkesykler sånn at leverandørene raskt og effektivt kan følge opp og fjerne dem, sier Øystein Ulfeng Paulsen.

Han er teamleder for samferdsel og transport i Sarpsborg kommune.

Øystein Ulfeng Paulsen håper appen vil hindre elsparkesykkel kaos i Sarpsborg kommune Foto: Odd Skjerdal

I slutten av juni ble det satt ut 200 elsparkesykler i byen. Nå håper kommunen at appen «Feilparkering» sørger for at de ikke får «Oslo-tilstander» når folk skal sette dem fra seg.

– På den måten blir det færre ulemper med elsparkesyklene, som kanskje har fått et litt ufordelaktig rykte så langt, sier han.

Byens innbyggere kan selv rapportere om sparkesykler som er til hinder for trafikk eller gående. Rapporten går videre til operatøren, som har forpliktet seg til å gjøre tiltak.

Alle kan melde fra

Appen er laget av selskapet Nivel og allerede den første helgen ble tre prosent av alle parkeringer meldt inn som feilparkering.

– Hvis du har 200 sparkesykler i gata, så blir det noen titall i løpet av dagen, avhengig av hvordan de er parkert, forteller daglig leder i Nivel, Harald Sævareid.

Hanne Elstad bruker selv elsparkesykkel tilbudet i Sarpsborg, og sier hun ser mye feilparkering i byen Foto: Odd Skjerdal

Hanne Elstad bor i Sarpsborg og har sett flere feilparkerte elsparkesykler.

– Særlig der jeg bor, i boligfeltene ligger de gjerne flatt på fortauene, sier hun.

For å melde fra om en feilparkering i appen, tar du et bilde av elsparkesykkelen og skanner barkoden. Dette blir sendt som en rapport til operatørene og til kommunen.

Elstad har ikke hørt om appen, men ser for seg at hun vil ta den i bruk.

– Jeg synes det er utrolig fint hvis det bidrar til at det blir gjort noe med alle de feilparkerte elsparkesyklene.

Bolt er en av aktørene som har plassert ut elsparkesykler i Sarpsborg i sommer. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Fornøyde i Bergen

Appen ble først tatt i bruk i Bergen tidligere i sommer. Prosjektmedarbeider Bård Carlsen i Bymiljøetaten i Bergen kommune mener det har gjort det lettere å bevege seg i byen.

– Det er et veldig nyttig verktøy der meldingene går rett til operatørene. De er flinke til å følge opp, og det gir ikke mye ekstraarbeid for oss, sier han.

Carlsen oppfordrer de som tipser om feilparkeringer om å ta et oversiktsbilde av situasjonen, slik at operatørene lettere kan se om sparkesyklene er til hinder for trafikken, rullestoler eller barnevogner.

Nivel-sjef Harald Sævareid forteller at appen vil gi mulighet for selskapene å sende melding tilbake til brukerne som feilparkerer, ettersom de får tilgang på all data om den aktuelle parkeringen.

– Hvis du selv vet at det er noen som kan rapportere på deg, så tenker vi jo også at du naturlig nok vil parkere finere og tenke deg litt mer om, sier han.