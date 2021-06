Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg sier at det er to ting som avgjør når nordmenn kan reise til Sverige igjen, uten å måtte tilbringe flere dager i karantene ved hjemreisen til Norge.

– Det ene er smittetrykket i Sverige, det er jo på bedringens vei. Det andre er hvor langt vi har kommet i vaksineringen i Norge og hvor mange som er beskyttet.

– Det vil nok ikke ta lang tid før de som er beskyttet eller som har fått fullvaksinering kan reise. Det vil skje i løpet av juni, sier Solberg til NRK.

De uvaksinerte må trolig vente lengre før de kan reise til Sverige uten karantene.

– Det kommer an på hvor stor immunitet vi har i den norske befolkningen eller smittetrykket i Sverige. Men vi ser tiden for å kunne reise tilbake til hytta si eller på handletur i Sverige. Alle disse tingene vil være innenfor rekkevidde i løpet av en måned eller to, sier Solberg.

Fyller opp hyllene

I Strömstad har det vært krisestemning det siste året. Men nå jubler den svenske handelsnæringen over meldingen fra Solberg.

– Vi har begynt å fylle opp med det vi kaller langtidsholdbare varer. Vi har vært helt på felgen her etter 15 måneder i pandemiens vold, sier butikksjef på Maximat i Nordby, Ole Jørgen Lind.

Butikksjef Ole Jørgen Lind håper han snart kan ønske tidligere ansatte velkommen til jobb igjen. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Siden regjeringen innførte karanteneplikt ved innreise fra utlandet i mars i fjor, har det knapt blitt lagt igjen norske kroner i den svenske småbyen.

I 2020 ble under 2 milliarder kroner brukt på grensehandel, viser tall fra SSB. I 2019 var tallet 16 milliarder. Antall dagsturer gikk ned med 85 prosent.

Situasjonen i Strömstad har vært så kritisk at den svenske utenrikshandelsministeren tidligere har bedt Norge om særløsning for grensekommunene.

Butikksjef Lind mistet rundt 100 ansatte da de norske kundene uteble. Nå er han forberedt på å oppbemanne.

– Vi har beholdt forholdsvis mange sammenlignet med en del andre som har havnet i samme situasjon. Vi har i hvert fall en god grunnbemanning med erfarne folk. Men det kommer til å være helt nødvendig å hente inn enda flere.

– Det er ingen beskjed som er hyggeligere å gi enn «nå tror vi at du kan komme tilbake på jobb snart», sier han.

Da enkelte svenske regioner åpnet i fjor sommeren, var det tidvis så mange mennesker at butikkene måtte stenge for å få kontroll.

Statsministeren åpner for både handleturer og hyttebesøk i Sverige snart. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Smittetallene går nedover

Forrige uke startet svenskene gjenåpningen av samfunnet. Kravet om en negativ koronatest har blitt fjernet fra grensen.

Smittetallene har gått ned de siste fem ukene. Forrige uke hadde Västra Götaland, regionen Strömstad ligger i, 210 smittetilfeller per 100.000 innbygger.

Norge tillater karantenefrie innreiser fra land i EU/EØS/Schengen med færre enn 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene, og i gjennomsnitt mindre enn 4 % positive prøver de siste to ukene.