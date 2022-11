En sen augustnatt for to år siden gikk politiet tilfeldigvis forbi en gruppe omtåkede ungdommer på St. Hanshaugen i Oslo.

Mens patruljen snakket med dem, kom flere ungdommer ut av en bunker i området, og ba politiet om å få tak i en ambulanse.

De rykket ut med store styrker, og begynte med en gang å bære ut bevisstløse ungdommer fra bunkeren. Flere av dem alvorlig skadde.

Den ulovlige festen ble i forkant kalt «Rave Cave» i sosiale medier.

En overlege ved Oslo universitetssykehus sa i etterkant at festen kunne blitt Norges verste ulykke i fredstid.

Her gikk festdeltakerne inn. Inne i fjellhallen var det høy musikk og lys-show. Strømmen kom fra dieselaggregater. Kullos fra aggregatene forgiftet festdeltakere. Totalt 28 personer ble forgiftet og havnet på sykehus.

To av festdeltakerne ble vurdert som kritisk forgiftet. Flere fikk påvist hjerneskade.

Tirsdag morgen inntok to menn i 20-årene tiltalebenken i Oslo tingrett.

De skal ha hatt en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av rave-festen.

Erkjenner delvis straffskyld

I første dag av rettsaken erkjente de to tiltalte straffskyld på to av tiltalepunktene.

De erkjente delvis straffskyld for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven, som sier noe om at man skal gjøre det man kan for å hindre at det begynner å brenne.

De erklærte seg skyldige for å ha tatt seg inn på et ulovlig sted.

Begge to nekter straffskyld og mener at de ikke kan straffes for å ha fremkalt allmenn fare for liv og helse.

Påtalemyndigheten beskriver brudd på brann- og eksplosjonsloven som graverende.

Brøt seg inn

Den eneste inn- og utgangen til festen var på rundt én ganger én meter.

Ifølge vitner og festdeltakere kan det ha vært så mange som 200 personer innom bunkeren i løpet av natten.

Aggregatet som drev lys- og lydanlegget ble plassert i et rom helt innerst i bunkeren, som var polstret igjen med søppelsekker og gaffateip.

Arrangørene mente at det hadde vært et ventilasjonssystem i bunkeren.

Men da NRKs reporter besøkte grotten, var det kun et lite hull øverst over døra til rommet der aggregatene sto, som kunne slippe inn luft.

Dette rommet ble brutt opp, og det var herfra den livsfarlige gassen spredte seg.

En av festdeltakerne fortalte til NRK i etterkant at da hun gikk inn i rommet med aggregatene, så ble hun umiddelbart svimmel. På gulvet lå tre bevisstløse gutter.

– Det gjorde sterkt inntrykk å dra de livløse guttene bortover bakken når man selv holder på å besvime, sa hun da hun selv lå på sykehus etter festen.

Brannvesenet sa i etterkant at det ble målt flere ganger dødelig dose kullos på de verste stedene i bunkeren.

Alvorlig sak

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for forgiftning, sa en av de tiltaltes advokat, Ida Andenæs, til NRK i forkant av rettssaken.

Advokat Marit Lomundahl Sæther forsvarer den andre tiltalte.

Statsadvokat Daniel Sollie fører saken for påtalemyndigheten.

Daniel Sollie sier festen kunne potensielt vært enda farligere. Foto: Gøril Furu / NRK

Han mener saken er alvorlig.

– De er tiltalt for å ha satt over hundre personers liv og helse i fare. I tillegg til at to personer ble påført betydelig skade på kropp og helse, sier han.

I utgangspunktet var fem personer siktet. Tre av siktelsene ble henlagt.

Sollie mener de to tiltalte har hatt en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av bunkerfesten.

– Det avgjørende er rollen de har hatt for eksempel i håndtering av aggregatet, rigging av festen og valg av lokale. Det er en konkret vurdering av de handlingene de har utført i forbindelse med festen, sier Sollie.

De risikerer opptil seks års fengselsstraff.

Sliter fortsatt med hukommelsen

To måneder etter grottefesten fortalte NRK om Magnus (22). Han var en av to som ble kritisk forgiftet på bunkerfesten.

Han og moren skal begge vitne tirsdag 6. desember. Det skal også den andre personen som ble alvorlig skadd.

Magnus, som nå er 24 år, sliter fortsatt med hukommelsen. Da han ble dratt bevisstløs ut av grotten, skadet han ryggen. Dette har blitt verre.

– Jeg glemmer ting hele tiden. Når jeg går ut døra for å gå på butikken, glemmer jeg hva jeg skal kjøpe, og hvorfor jeg i det hele tatt gikk ut i første omgang, forteller han.

Hukommelsestapet går hardt utover hverdagen med skole og jobb.

– Jeg hadde hell i uhell. Jeg kunne vært helt ute av det resten av livet. Men jeg er redd. Redd for at jeg blir verre, sier han.

De 28 som ble innlagt med kullosforgiftning, har blitt fulgt opp av forskere ved Oslo universitetssykehus.

– Virket som et trygt sted

Det var fortsatt koronapandemi da festen ble holdt, og utestedene i Oslo ble stengt ved midnatt.

I forkant av festen fikk festdeltagerne beskjed på Facebook om å komme mellom 23.00-0.30 for «å begrense sjansen for at Oslos festbremsavdeling dukker opp».

NRK har tidligere snakket med en av dem som var med på å rigge opp festen.

Han sa til NRK at han ikke angret på selve arrangementet, men at de kunne gjort noen ting annerledes.

– Vi kunne hatt noen som passet på døren. Og vi kunne hatt et bedre sted. Jeg så plantegningene nå i ettertid, selve hulen virket som et trygt sted.

Mange vitner

Det er satt av over to uker til rettssaken. Tirsdag skal retten på befaring i grotten.

En festdeltager som selv ble kullosforgiftet trodde flere av de bevisstløse personene var døde. Nå forteller personen om de dramatiske minuttene natt til søndag.

Dagen etter skal de to tiltalte gi sin forklaring.

Magnus håper rettssaken gjør at de tiltalte tar mer ansvar for det som skjedde, enn han mener de har gjort til nå. I tilllegg håper han å få erstatning.

– Men seks år i fengsel er for mye. Gutta prøvde bare å skape et lys i en ganske mørk tid, sier han.

– Hadde du et ansvar selv?

– Det var jo koronarestriksjoner, så det var dumt å dra dit. Men jeg var en ung gutt, og jeg klarte ikke se konsekvensene av det da, sier han.