– Familien opplever det som skal skje i dag som både krevende og fint. Vi er glade for å kunne få si farvel på en verdig og fin måte. Samtidig er det også et farvel, som gjør vondt, sier stefar Ivar Borgen, talsperson for familien.

Familien har bedt om ro rundt bisettelsen som starter klokken 14 i Hønefoss kirke. Der er alle som ønsker velkommen, meddeler familien.

På minnesiden til Henriksen skriver familien:

«Vår kjære, umistelige Jonas. Takk for at du var den du var, vi glemmer deg aldri.»

Ventet mange mennesker

Jonas Henriksen var en populær figur på sosiale medier. På TikTok hadde han over 50.000 følgere og mange har fortalt om en mann som så alle rundt seg. En mann som var «full av energi, kreativitet og glede.»

Det er ventet et stort oppmøte i kirken i ettermiddag.

– Det blir fint å møte mennesker som Jonas har betydd noe for og som viser sin støtte til familien gjennom den vanskelige tiden vi har vært gjennom, sier Borgen.

Bilde fra en av Buskerud Trucker-forening sine treff. Foto: Buskerud Truckers

Lastebilkortesje

Lastebilentusiaster i «Buskerud Truckers» arrangerer en bilkortesje etter begravelsen. Så langt er over 100 påmeldt og over 1000 har sagt at de er interessert.

– Jonas hadde elsket dette. Vi synes det er et fantastisk flott initiativ, og det varmer, har stefar Ivar Borgen, talsmann for familien, tidligere sagt til NRK.

Stefar Ivar Borgen er familiens talsperson. Foto: Jon P Petrusson / NRK

Henriksen skal ha inspirert mange til å starte i transportbransjen via sosiale medier. Arrangørene er sikker på at kortesjen er i hans ånd.

– Vi er veldig sikre på at dette er noe han ville syntes var helt rått. Han brant jo for akkurat det samme selv, og for miljøene som kommer til å møte opp der. Det er også grunnen til at vi gjør dette, sier Robin Hellingsrud, en av tre initiativtakere fra Buskerud Truckers.

Nytt bilde viser bil på funnstedet klokken 12.26: Politiet vet hvor og når Jonas ble drept

Ingen pågrepet

To uker er gått siden Henriksen ble funnet drept i bilen sin.

En sentral teori har vært om han kan ha blitt lurt opp til funnstedet, enten gjennom et falskt jobboppdrag eller på en annen måte.

Ingen personer er pågrepet i saken, og politiet kaller det for en komplisert sak der de jobber med en rekke hypoteser.