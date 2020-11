I år kan du ha spart 6000 kroner uten å løfte en finger

– Nå er strømmen ekstremt billig. Det er normalt at prisen kan være lav i kortere perioder. I år har den vært lav et helt år, og det er helt eksepsjonelt, sier redaktør Anders Lie Brenna i energinettstedet enerwe.no.

2020 ser ut til å bli året der norske husholdninger vil bruke i gjennomsnitt 6000 kroner mindre på strøm enn de gjorde i fjor. Det viser tall fra blant annet SSB.

Mens en gjennomsnittlig husholdning fikk strømregninger på drøyt 18.000 kroner i fjor, er det i år bare snakk om 12.000 kroner. Summene inkluderer både avgifter og nettleie.

Mange sparer altså mer enn 500 kroner i måneden uten verken å bytte strømselskap eller å ta drastiske grep for å bruke mindre strøm.

Svært mye vann

Grunnen til den store besparelsen handler mest om været.

Denne korona-høsten har det regnet så mye at vannmagasinene er svært velfylte. Men allerede i sommer flommet de over mange steder. Da var forklaringen at det var så mye snø i fjellet som smeltet.

Lange perioder med mye vann forklarer mye av den reduserte strømkostnaden, men ikke alt.

Folk bruker også mindre strøm hjemme nå enn tidligere. Mens en gjennomsnittlig husholdning brukte over 18.000 kWh i året tidlig på 90-tallet, var forbruket under 16.000 kWh i 2018.

Men bak den generelle nedgangen, skjuler det seg store variasjoner fra år til år. Det skyldes først og fremst at vi fyrer mer inne når det er kaldt ute.

I år har det vært alt annet enn kaldt. Januar var tidenes varmeste, og året fortsatte uten særlig mye sprengkulde. Også høsten har vært mild.

Anders Lie Brenna mener strømkundene har all grunn til å juble over lave strømpriser, men at eierne av strømselskapene sliter mer. Foto: Enerwe

Så selv om ikke året er over, tør Brenna å slå fast at det går mot et år med lavt strømforbruk.

– Vanligvis er strømmen dyrest på vinteren. I år er alt snudd på hodet siden vannmagasinene er så fulle. Derfor kommer vi til å ha lave strømpriser også i fjerde kvartal.

På toppen av alt har vedlikehold av noen store kabler ifølge Brenna gjort at Norge eksporterer mindre strøm enn ellers. Det har også bidratt til strømoverskudd.

Dårlige nyheter for eierne

For kraftselskapene og deres eiere er imidlertid ikke 2020 et godt år.

– Året har vært en katastrofe for strømselskapene. Eierne er ofte kommuner og fylker, så de vil få mindre utbytte enn de har budsjettert med, tror han.

Nå kan også lave strømpriser gjøre at det offentlige sparer penger på oppvarming. Men for en del store eiere av kraftselskaper vil det neppe veie opp for de tapte inntektene.