Hyttekommunen Hol strammer inn – begrenser antall tillatte julegjester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste dagene har ni personer påvist koronasmitte i kommunen der skidestinasjonen Geilo ligger, ifølge Hallingdølen.

Søndag innførte kommunen rødt nivå i barnehagene. Grunnskolene ble stengt fra mandag, kino og bibliotek ble stengt og kommunen reduserte antallet julegjester man kan ha på besøk i hus og hytte – fra inntil ti to ganger i jula til maksimum fem.

Det ble også innført tiltak som kan påvirke julegjester på hotellene, som stengte spa-avdelinger og treningssentre.

Espen Bille-Larsen er beredskapsrådgiver i Hol og Ål. Foto: Caroline Bækkelund Hauge

– I Hol kommunen er det nå kun lov til å ha fem gjester. Jeg håper at folk skjønner at det er en spesiell situasjon nasjonalt og at man i utgangspunktet ikke har planlagt en altfor stor sammenkomst uansett, sier beredskapsrådgiver i Hol og Ål, Espen Bille-Larsen, til NRK.

– Alle er hjertelig velkomne

– Vi ber om forståelse. Hvis vi ikke får kontroll må vi stramme inn med enda flere tiltak, så her må alle ta ansvar, sier Bille-Larsen

Han forteller at folk nå må endre planene for julefeiringen hvis de har invitert flere enn ti personer på hytta eller hjemme.

– Jeg håper ikke det blir mange reaksjoner på dette. Jeg håper hyttefolket forstår at vi gjør dette for å begrense risikoen for smitte i Hol kommune, forklarer Bille-Larsen.

Tallene beredskapsrådgiveren har tilgang til viser at de søndag 20. desember var 15.000 mennesker i Hol kommune. Hol har 4.500 innbyggere.

– Hvis det er en normalsituasjon pleier det å komme 30.000-40.000 mennesker i jula, sier Bille-Larsen før han legger til:

– Alle er hjertelig velkomne til Hol. Jeg håper de blir her og koser seg innenfor retningslinjene. Folk vil få de helsetjenestene de trenger hvis det skulle være nødvendig. Vi er beredt på at det skal komme mye folk.

Ustedalsfjorden retning Vestlia Resort. Foto: Paul Lockhart

Var optimistiske før julefeiringen

Hol var en av kommunene som forventet stor pågang av hytteturister i slutten av desember.

Hele 6000 fritidseiendommer ligger innenfor kommunegrensen og her vet man at mange ønsker å bruke hyttene sine. En undersøkelse viser nemlig at så godt som alle med hytte i kommunen skulle bruke hytta i løpet av vinteren. Og over 70 prosent sa at de vil bruke hytta i jula.

Lillvi W. Hole, daglig leder i Visit Geilo. Foto: Caroline Utti / NRK

– Vi er helt sikre på at det kommer mye folk og det gleder vi oss til for vi har god plass. Samtidig må alle ta hensyn til hverandre og følge smittevernreglene, sa daglig leder i Visit Geilo, Lillvi W. Hole, til NRK før de nye retningslinjene ble innført i kommunen.

Hytteturister allerede på plass

På Hardangervidda har vinteren kommet, og det samme har de aller første hytteturistene.

– Vi har kjørt opp flere med scooter allerede. De har med seg mat, gaver og juletre, så scooteren er helt full. Noen ganger må vi ta to turer for å få med alt, kunne Inger-Brit Vindegg på Ustaoset fortelle NRK før kommunen innførte nye regler.

Inger-Brit Vindegg (t.h.) skysser både hyttefolk og juletrær fra togstasjonen på Ustaoset. Foto: Caroline Utti / NRK

Undersøkelsen Visit Geilo har gjort, blant alle med fritidseiendom i kommunen, viser at så godt som alle planla å benytte seg av langrennsløypene i området. Nesten like mange hadde tenkt å teste ut alpinferdighetene.

Før Hol kommune innførte de nye lokale reglene jobbet næringslivet i kommunen på spreng. Ifølge Hole i Visit Geilo var alt lagt til rette for å ta imot mellom 15 og 20.000 ekstra besøkende i julen.

Innførte munnbindpåbud

I tillegg til Hol, har både Gol, Ål og Hemsedal innført påbud om bruk av munnbind.

Munnbindpåbudet i Ål blir innført fra midnatt natt til tirsdag frem til den 3. januar.

– Utover dette tiltaket har vi akkurat nå ingen planer om å innføre strengere lokale restriksjoner. Men vi må se an hvordan smittetrykket er fra dag til dag, sier ordfører Solveig Vestenfor i Ål kommune.

Pål Rørby er ordfører i Hemsedal. Foto: Asle Hella / NRK

Hemsedal innførte før helgen påbud om bruk av munnbind der det ikke kan holdes en meters avstand.

– Utover det, har vi ingen planer om å utvide restriksjonene. Men vi vurderer dette fortløpende fordi ting kan endre seg raskt, sier ordfører Pål Rørby.

Han venter en flerdobling av innbyggertallet når hyttefolket kommer.

– Mange av dem som har hytter tar med seg de gode vanene fra byen der de er vant til å holde avstand og bruke munnbind, sier Rørby.

Nesbyen kommune opplyser til NRK at de også kommer til å innføre munnbindpåbud.