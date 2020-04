Hyttefolket rykker inn i sommerparadis: – De må ikke tenke at de har ferie fra epidemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når vi kommer hit til Hvaler, så senkes skuldrene. Vi bor midt i landet, så denne muligheten er helt utrolig for vår del. Vi trives her nede ved sjøen, smiler Terje Leren fra Jessheim.

Han har nettopp hentet ut båten og har lagt årets første båttur til hytta på øysamfunnet i Østfold. Der sitter allerede kona Berit i solveggen og nyter en kopp kaffe.

– Vi har respektert hytteforbudet, men det har vært kjedelig hjemme. Så etter to måneder er det helt fantastisk å være her! Dette er verdens beste plass, sier hun.

Terje og Berit Leren fra Jessheim har gledet seg til å kunne dra tilbake til hytta på Hvaler. Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Ingen må jukse

Det såkalte hytteforbudet som har hindret folk fra å dra på hytta var formelt over mandag. Denne helgen er dermed den første hvor det er lov å dra på hytta – enten det er i fjellet eller ved kysten.

Per Fluge, som er fastboende på Hvaler, erkjenner at øysamfunnet er avhengige av hytteturistene, men han ber dem samtidig om å ta ekstra ansvar.

– Alle er velkomne, men ingen må jukse. Det er min strenge anbefaling. Jeg er veldig redd for at det kommer folk hit som ikke følger rådene som er gitt. Folk må ikke slappe av nå, de må ikke tenke at de har ferie fra epidemien, sier han.

Ordfører Mona Vauger på Hvaler ber hyttefolket om å forholde seg til rådene fra myndighetene. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Ordfører Mona Vauger på Hvaler er glad for at hytteturistene har begynt å vende tilbake til feriestedene sine.

– Men vi ønsker en gradvis tilvenning, slik at vi kan få rigget butikker, gjestehavner og næringen vår på en måte som gjør det forsvarlig å ta imot gjester, sier hun.

Også på Sørlandskysten er det blandede følelser. Selv om de er ivrige etter å få tilbake hyttefolket for å kunne drive butikkene, er de bekymret for at smitten skal spre seg.

– Her er forholdene ganske små og man kommer tett innpå hverandre. Det er fare for at det kan skje en oppblomstring av smitten igjen, og at det kan skje her langs Sørlandsferiestedene, sier Siv Senneset, som er innehaver av restauranten Pers Brygge på Lyngør i Tvedestrand

På Lyngør i Tvedestrand er innbyggerne bekymret for at koronasmitten skal spre seg i lokalsamfunnet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fyller seg opp i fjellet

Hytteeierne har også vendt tilbake til fjellhyttene. I Hallingdal var det registrert 28.000 mobiltelefoner mandag. Fredag ettermiddag hadde antallet steget til over 45.000.

Bare det siste døgnet er det registrert 10.000 flere mobiler.

Beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol kommune sier at det var akkurat dette de fryktet.

– Hvis bare folk holder seg på hyttene sine så er det ikke så stor fare for smittespredning, men det er jo når de samles i store grupper, som på butikken, det er risikabelt, sier han.

På Sjusjøen i Ringsaker kommune kan den lokale Kiwi-butikken igjen fortelle om gode tall, etter en rekorddårlig påske.

– Hvis vi sammenligner med samme uke i fjor, som også var etter påske, så vil vi få fire ganger så mye trafikk her i år. Så det er vi veldig fornøyde med, sier Jørn Arne Håkenstad i Kiwi Sjusjøen.

Ordfører Geir Aril Espnes forventer at det kommer mange hytteeiere til Oppdal fremover. Foto: Linda Bjørgan / NRK

I Oppdal kommune i Trøndelag er ordfører Geir Arild Espnes spent på hva som vil skje dersom det blir et smitteutbrudd i kommunen.

– Blir det mange syke i kommunen vår, får vi et problem. Kanskje ikke først og fremst med å håndtere denne situasjonen, men med helsevesenet vårt. Må mange av dem i karantene eller isolasjon, er vi ikke rigga for det, sier han.

Skjærhalden på Hvaler er en yndet destinasjon for hytteturister. Men de som bor der fast ber gjestene om å ta smitteverntiltakene på alvor. Foto: Tomas Berger

Solberg: Pass på, ikke spreng grensene

Denne uken kom myndighetene med nye råd til hvordan vi skal forholde oss til fritidsreiser fremover. Selv om hytteforbudet er opphevet, mener myndighetene at det er ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene ved fritidsreiser.

Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.

Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.

Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Fredag advarte statsminister Erna Solberg om at regjeringen i verste fall kan bli nødt til å stramme inn tiltakene igjen, dersom folk senker skuldrene for mye.

– Det skal ikke så mye til før vi får et oppsveip av smitten. Mange har vært lenge på hjemmekontor og savner folk. Fredagspilsen er ikke så gøy sjette gang på chat, men vi er inne i hold ut-fasen. Pass på, ikke spreng grensene, sier Solberg.