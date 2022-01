Hvor farlig er det å nyse når man kjører bil?

I Kongsberg, et par dager før jul, endte en bobil-kjøretur i en lyktestolpe.

Bortsett fra smadret bil og mørklagt gate, ble heldigvis ingen skadet i ulykken.

Saken ble publisert på Facebook. Engasjementet vitner om at mange lesere kjenner seg igjen. Her er noen av kommentarene:

Et raskt søk i arkivet forteller at nysing har resultert i mange hendelser i trafikken:

«Måtte nyse – kjørte i vannet»

«Mistet lappen på grunn av nys».

«Krasjet i biler etter nyseanfall».

«Dømt for uaktsomt drap på syklist – forklarte at han nøys før sammenstøtet».

Prosit

Men hva skjer egentlig når man nyser?

– I utgangspunkt er det en refleks som utløses ved at noe for eksempel kommer inn i nesen. Også sollys kan utløse nys. Og bakterier og virus som irriterer slimhinnene, svarer Siegfried Wenus, lege ved Øre, nese, hals-klinikken i Drammen.

Både magemuskler, brystmuskler, stemmebånd og halsmuskler setter i gang arbeidet med å bli kvitt det som irriterer. Og det skjer med en eksplosiv kraft.

– Vi presser luft ut av nesen med veldig høy hastighet, opp til 160 kilometer i timen, forklarer Wenus.

– Det er ikke noe merkelig at noen kan kjøre av veien fordi de nyser?

– I utgangspunktet kan det skje. Jeg har aldri møtt noen som har havnet i grøfta. Men det er selvfølgelig fullstendig tenkbart. I det man nyser mister man litt kontroll.

– Ved et serienys, er det sånn at man mister kontroll over lengre tid? Kan det sammenlignes med en liten blackout?

– Iallfall i brøkdeler av et sekund. Spørsmålet er jo da om det utgjør så mye at vi mister kontroll, avslutter Wenus retorisk.

Nysetall?

Tall fra Trygg Trafikk viser at 87 personer i Norge mistet livet i trafikken i 2021. Antall personer som ble skadet i trafikkulykker i 2020 var 4.436 ifølge Statistisk sentralbyrå. (De offisielle skadetallene fra fjoråret kommer først i mai.)

Statistikken forteller imidlertid ingenting om årsakene.

– Vi kan ikke finne dokumentasjon på i hvilke omfang nysing fra fører har forårsaket trafikkulykker, svarer fagdirektør hos politiet, Runar Karlsen.

Heller ikke Trygg Trafikk har statistikk på dette. Hva med forsikringsbransjen?

– I forsikringsstatistikken finnes det ikke tall på distraksjoner i bil, svarer Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.

I samlesekkbetegnelsen «distraksjoner» putter Clementz insekter, fikling med mobil, underholdningssystemer i bil, og nysing.

– Nå uttaler jeg meg på generelt grunnlag, men det å bli distrahert når man kjører kan få dramatiske konsekvenser. Distraksjoner er én av mange årsaker til at ulykker skjer, sier han.

Flere omstendigheter

Guro Ranes i Statens vegvesen har heller ikke statistikk på nysing som en årsak til trafikkulykker. Men legger til dette:

– Uoppmerksomhet medvirker til hver tredje dødsulykke. Men nysing medfører sjelden til alvorlige uhell.

Et nys i seg selv behøver ikke å være farlig, mener kjøreskolelærer Cathrine Rolid ved 3'ern Trafikkskole i Drammen.

– Vi gjør jo mange andre rare ting når vi kjører bil som ikke fører til ulykke. Det er gjerne i sammenheng med andre ting, altså en rekke med uheldige omstendigheter.

– Som for eksempel?

– At du allerede ligger for tett på bilen foran, har for høy fart eller rutene dugger når du kjører inn i en tunnel – og akkurat da må du nyse, sier Rolid.