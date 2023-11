Hvittingfoss-drapet: Siktede knytter seg til handlingen

Mannen som er siktet for å ha drept sin søster i Hvittingfoss lørdag, er i dag varetektsfengslet i fire uker. To av ukene er med brev- og besøkskontroll.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det er foretatt avhør av mannen i dag, og han knytter seg til handlingen, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

Hun legger til at spørsmål om straffskyld ennå ikke er tatt opp i avhørene.

Fengslingsmøtet skjedde i en såkalt kontorforretning. Det vil si at siktede selv ikke er til stede, og at det ikke foregår i retten.

– Hvorfor ble det kontorforretning og ikke en rettslig fremstilling?

– Det er fordi siktede ikke ønsket å møte i retten, og verken siktede eller forsvarer fant det ubetenkelig at retten skulle avgjøre spørsmålet.

– Har siktede sagt noe om motiv?

– Han har gitt en forklaring til politiet, og som vi oppfatter som et motiv, men det er ikke noe vi ønsker å si noe om, sier Mathiassen.

Politiet har allerede fått gjennomført en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering av siktede.

– Det er rutine i en slik drapssak, sier Mathiassen.

Den drepte bodde alene i et hus i Hvittingfoss. Den siktede broren skal også være bosatt i området, sier Mathiassen.

Ble varslet lørdag formiddag

Det var litt etter klokka 13 lørdag at politiet skrev på X at de hadde pågrepet og siktet en person for drap etter funn av en død person i Hvittingfoss i Kongsberg.

Jourhavende jurist i Sør-Øst politidistrikt, Ingrid Postvoll, fortalte da at politiet jobber på stedet for å sikre spor.

– Politiet skal avhøre vitner som kanskje kan fortelle politiet noe, men det kan ta noen timer, fortalte Postvoll litt før klokka 14 lørdag.

Klokka 17 opplyste politiet i en pressemelding at en mann i 70-årene er pågrepet og siktet for drap på sin søster i Hvittingfoss i Kongsberg lørdag formiddag.

Politiet var på stedet etter at siktede varslet om hendelsen litt etter klokka 11 lørdag. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Ifølge pressemeldingen, kom meldingen inn til politiet klokka 11.17 lørdag.

Politiet rykket ut til boligen til den avdøde, hvor de pågrep mannen som nå er siktet for drap.

– Det var siktede selv som ringte inn til politiet og varslet. Omstendighetene på stedet gjorde at vi valgte å sikte en mann for drap på sin søster, sier jourhavende jurist i Sør-Øst politidistrikt, Mats Henriksen. til NRK.

Ketil Magnus Berg, som er mannens forsvarer, sa til NRK at han snakket med sin klient lørdag ettermiddag.

– Han skal vurderes i en såkalt prejudisiell undersøkelse senere i kveld for å kartlegge helsetilstanden hans. Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan han stiller seg til siktelsen, fortalte Berg.