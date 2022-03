Hviterussland trekker seg fra skisprinten i Drammen

Hviterussland har trukket sine utøvere fra skisprinten i Drammen. Det bekrefter Geirr Kihle, styreleder i eierutvalget i skisprinten i Drammen, overfor NRK. Arrangøren av skisprinten, Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund har sagt at de ikke ønsker at russiske langrennsløpere skal stille til start, men Det Internasjonale Skiforbundet har så langt sagt at russere får delta.