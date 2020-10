Hver fjerde hytteeier tenker på å leie ut hytta si

– I fjor hadde vi 200 visninger på Finn og én som leide. I år har vi hatt over 7000 visninger og et sted mellom ti og femten forskjellige leietakere, sier Alexander Ingvoldstad.

Ifølge Prognosesenteret er hver fjerde hytteeier positiv til å leie ut hytta. Det er fem ganger så mange som for ti år siden.

Ingvoldstad forstår at mange hytteeiere ønsker å leie ut.

– Vi så at vi ikke klarer å bruke hytta hele tiden. Så det å gi andre muligheten til å bruke den, når vi ikke kan bruke den selv, så vi på som en fin greie. Og det hjelper jo oss i med tanke på driftskostnader.

Antallet hytter som er til leie har også økt kraftig i flere kommuner i år. Sammenlignet med i fjor er det 18 prosent flere hytter til leie på Finn på landsbasis.

NRK har regnet ut hvilke kommuner som har størst økning i antall hytter til leie via Finn. I utregningen er det tatt utgangspunkt i de kommunene som har 20 eller flere hytter til leie i 2020 sammenliknet med 2019.

Hyttekommunene med størst vekst Ekspandér faktaboks Veksten er regnet ut fra tall fra Finn.no, og viser veksten i antallet hytter til leie per kommune fra 2019 til 2020. Færder – 165%

Hvaler – 74%

Kristiansand – 73%

Tinn – 41%

Ringebu – 22%

Ringsaker – 18%

Hemsedal – 15,5%

Vinje – 15%

HYTTEDRØMMEN: Alexander og Ellen lever ut hyttedrømmen på Hvaler. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Flere unge på hyttemarkedet

Prognosesenteret gjennomfører spørreundersøkelser blant hytteeiere to ganger i året. Der kartlegges blant annet utleiemarkedet.

Sjeføkonom Nejra Macic forteller at tallet på dem som faktisk velger å leie ut hytta har holdt seg stabilt.

– Det er rundt fem prosent som sier at de har leid ut hytta de siste 12 månedene. Et tall som har vært stabilt i mange år, forklarer hun.

Antallet som har svart at de ønsker å leie ut hytta si, har derimot steget betraktelig.

PROGNOSESENTERET: Nejra Macic ved Prognosesenteret forteller at tjue prosent kan tenke seg å leie ut hytta i fremtiden. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Hele 23 prosent er positive til å leie ut hytta si fremover, noe som er en betydelig høyere andel enn det har vært tidligere, opplyser Macic.

Akkurat hvorfor flere ser for seg å ville leie ut hytta, har hun ikke noe sikkert svar på, men Macic tror det kan skyldes flere ting.

– Vi ser at en del yngre har kommet seg inn på hyttemarkedet nå, og vi tror det for flere av disse er nødvendig å leie ut for å kunne finansiere hyttedrømmen, forteller Macic.

Hun forklarer at økningen blant unge hytteeiere trolig skyldes koronapandemien, og lavere renter.

Har tatt forholdsregler

Alexander Ingvoldstad sier familien bare har hatt positive opplevelser med å leie ut sin hytte på Hvaler. Men på grunn av koronaviruset har de måttet ta noen forholdsregler.

FORHOLDSREGLER: Alexander Ingvoldstad forteller at de har tatt forholdsregler som følge av koronapandemien. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– I fjor ga vi leietakerne mulighet til å vaske ut selv, det har vi ikke tatt sjansen på i år.

De har derfor leid inn noen til å vaske hytta grundig.

– Vi var veldig redde for å få en tilbakemelding fra leietakere om at vet du hva, nå har vi blitt syke av å ha vært og leid på hytta deres. Derfor tar vi det veldig alvorlig, sier han.