Husk å trene hjernen din!

– Så lenge hjernen fungerer som den skal, så tenker vi ikke over den.

Det er manges forhold til den store geléklumpen i hodet som styrer så å si hele kroppen vår, forteller forsker Isabelle Budin Ljøsne.

Isabelle Budin Ljøsne er forsker og har ledet en ny studie hjernehelse.

Hun har ledet en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Den viste at vi ikke er særlig gode til å ta vare på hjernen vår på samme måte som hjertet, huden eller for eksempel magen.

– Mange innrømmer at hvis de ikke får veldig klar beskjed om hva de skal gjøre, kommer de ikke til å gjøre noe for hjernehelsen, sier Budin Ljøsne.

I fremtiden vil en av tre få en form for hjernesykdom som demens, slag, Parkinson, MS, eller epilepsi. Det er derfor viktig å trene hodet for å prøve å unngå disse sykdommene.

Hjernen vår er et av kroppens viktigste verktøy. Høyre halvdel styrer de kreative evnene våre, mens praktiske funksjoner styres av venstre halvdel. Foto: Azad Razaei / NRK

Viktig å trå ut av det vante

– Jeg har vært sjalu på hjertet.

Det sier hjerneforsker Marte Syvertsen på Drammen sykehus. Hun skjønner ikke hvorfor andre organer får så mye oppmerksomhet, når det er hjernen som styrer alt.

– Fungerer ikke hjernen, så fungerer jo ingenting annet heller.

Marte Syvertsen er hjerneforsker på Drammen sykehus, og mener vi bør gi hjernen like mye oppmerksomhet som andre organer. Foto: Azad Razaei / NRK

– Hva er en sunn hjerne da?

– En sunn hjerne er en hjerne i bruk. En hjerne som får prøve nye ting, og gå litt ut av det vante vanlige som vi alltid gjør.

Hjerneforskeren mener vi alle kan trene hjernen vår ved å gjøre ting som er litt mer utfordrende og vanskelig i hverdagen.

Hun nevner strikking som et eksempel. Mange tar frem strikketøyet for å holde hodet i gang, og for å forebygge demens.

– Man strikker og strikker og strikker. Men det er når du gjør feil, eller når det blir vanskelig og du må rette opp i ting, at den forebyggende effekten setter inn. Da bruker du hodet og det er superbra for hjernehelsen.

Forskernes oppskrift på en sunn hjerne: Ekspandér faktaboks Gjør en treningsform som krever litt konsentrasjon, som for eksempel dans eller kampsport.

Når du går tur, gå et sted du ikke har vært før slik at du må finne fram på nye steder og ser noe helt nytt.

Grønn natur og frisk luft er godt og viktig for oss, vær mye ute.

Les masse, få inn ny kunnskap.

Treff folk, sosial interaksjon er viktig.

Ha et godt kosthold med mye frukt og grønt, og litt mindre fett og sukker. Kilde: hjerneforsker Marte Syvertsen

Hjernen vår trenger å utfordres og testet på nye måter for å fungere på best mulig vis. Foto: Azad Razaei / NRK

Lærer spansk for å trene hjernen

Budin Ljøsne mener det er begrenset bevissthet rundt hjernehelse og at informasjonsbehovet derfor er stort.

– I takt med at populasjonen blir eldre og eldre blir også helse viktigere og viktigere. Så vi må lære oss å ta vare på hjernen, oppfordrer forskeren, som er i gang med enda et forskningsprosjekt om hjernen som de trenger flere deltakere til.

Pernille Jansen Berg er en av få vi snakket med som gjør konkrete ting for å bedre sin egen hjernehelse. Foto: Caroline Bækkelund Haugen / NRK

De aller fleste NRK har snakket med ofrer ikke hjernehelse så mange tanker, og gjør ikke noe spesielt for å trene denne delen av kroppen. Men, Pernille Jansen Berg har tatt oppfordringen.

Hun er veldig bevisst sin egen hjernehelse.

– Jeg har blant annet lest at hvis du lærer et nytt språk som voksen, så er det sunt for hjernen. Så jeg har begynt å lære meg spansk, forteller hun.