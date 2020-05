Hunden Petter løper rundt på gresset og leker. Han logrer. Dette står i sterk kontrast til hva som skjedde med ham i fjor.

– Det jeg vet, er at han ble teipet sammen i beina, snuta og lagt i en søppelsekk i en bekk i Asker. Der lå han i over et døgn, sier Live.

– Men så kom han seg løs og fikk varslet. Da var det noen i nabolaget som fant ham. Da var han veldig medtatt.

Petter har fått nytt hjem hos Live et sted i Viken. Hun ønsker ikke at NRK bruker etternavnet hennes eller sier hvor de bor, av frykt for at personen som kastet Petter i bekken, skal oppsøke dem.

– Det er helt forferdelig. Jeg forstår ikke at det går an å gjøre noe sånt.

Over halvparten av sakene henlegges

Ferske tall fra Riksadvokaten viser at det de siste årene er anmeldt flere hundre brudd på dyrevelferdsloven. Over halvparten av sakene har blitt henlagt.

Anmeldelser på brudd på dyrevelferdsloven ÅR Antall anmeldelser Oppklaringsprosent 2015 375 46,2 2016 370 43,8 2017 384 49,4 2018 406 35,9 2019 417 46,4

Årsaken til at politiet henlegger sakene varierer. Det kan for eksempel være på grunn av manglende bevis.

– Den typiske saken som blir henlagt, er en sak med ukjent gjerningsperson, få eller ingen vitner, ingen spor og manglende id-merking på dyret, sier politiinspektør Tor Anders Persen i Øst politidistrikt.

Fem av landets 12 politidistrikt har nå eget dyrepoliti, og flere vil bli etablert i løpet av året. Formålet med ordningen er å etterforske brudd på dyrevelferdsloven.

Politiinspektør Tor Anders Persen i Øst politidistrikt sier det er svært viktig at brudd på dyrevelferdsloven blir tatt alvorlig. Foto: Erik Thallaug / Politiet

Øst politidistrikt har siden 2018 vært ett av politidistriktene med fokus på dyrevelferdssaker. Likevel oppklarer de bare rundt 45 prosent av sakene.

– Jeg har forståelse for at mange tenker at flere saker burde vært oppklart. Jeg håper vi klarer å øke den prosenten i fremtiden, sier Persen til NRK.

Saken til Petter ble etterforsket med DNA-analyser og avhør av både vitner og mistenkte.

Likevel ble den henlagt fordi det ikke var tilstrekkelig med bevis til å ta ut tiltale, ifølge politiadvokat i Oslo-politiet, Thomas Folkestad

– Trist at ikke flere oppklares

Etter hendelsen bodde Petter på Solplassen på Vinterbro. Solplassen tar imot hunder som omplasseres og har også tatt imot flere som har blitt mishandlet eller vanskjøttet.

Mette Mørkved ved Solplassen på Vinterbro har tatt vare på Petter. Hun forteller at det er mange som engasjerer seg i dyrevelferd. Foto: Privat

– Jeg synes det er veldig trist at det ikke er flere saker som blir oppklart og som kjøres gjennom rettssystemet for å prøve å få de som gjør slike ting dømt, sier Mette Mørkved som jobber på Solplassen.

Hun sier det er mange som engasjerer seg når de deler historier om hunder som ikke har hatt det bra på sosiale medier.

– Vi får ofte hundene fra Mattilsynet. Vi er egentlig bare glad for at hundene blir tatt fra eier og omplassert.

– Blir mer og mer tillitsfull

Saken til Petter fikk mye oppmerksomhet, og da Live leste historien om ham på nettet, falt hun pladask for hunden. De ble vurdert som nye eiere, og i dag har Petter flere hunder i familien å leke med.

– Vi har noen huskyer her ute som han leker med, det går veldig bra. De leker ganske godt sammen.

Petter får en godbit av matmor Live. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Nå har han vært her i fire måneder. Han blir bare mer og mer tillitsfull og slår seg mer til ro hos oss, sier Live.