– Jeg passerte noen mennesker langs elven da jeg plutselig hørte en dame skrike «han dreper meg», sier Jan Aage Schulsrud.

Han og familien var på sykkeltur langs Drammenselva i Mjøndalen da de oppdaget at en hund gikk til angrep på flere personer.

Totalt fire personer ble bitt og én av dem ble alvorlig skadd.

– Hunden hoppet på kvinnen og bet seg fast i armen hennes. En mann klarte å rive den løs. Da gikk den til angrep på armen hans også.

Schulsrud forteller at hunden deretter hoppet på kvinnen igjen. Hun lå på bakken og ble dratt bortover, før hun klarte å rulle ut i elven.

– Hunden hoppet etter henne ut i vannet, men forsvant opp igjen på land da kvinnen sto med vann til halsen.

Like etterpå gikk hunden til angrep på ytterligere to personer. De forsøkte å sparke og dytte unna hunden, men den var for sterk, ifølge Schulsrud.

– Det var det verste jeg har sett noen gang. Det var rett og slett grotesk. De som ble bitt blødde kraftig.

Denne hunden gikk til angrep på fire personer under en luftetur tirsdag ettermiddag. Foto: Alexander Jansen / DRM24

Ble bitt inn til beinet

Vedkommende som gikk tur med hunden fikk kontroll over den etter en stund. Ifølge politiet ble én person bitt helt inn til beinet i armen.

Nødetatene var på stedet kort tid etter og tok hånd om de skadde, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen.

– Ingen av hundens to eiere var på stedet. Den ble passet av en annen person. Det er muligens snakk om en kamphund, sier Eikedalen.

Hendelsen skjedde ved gamlebrua i Mjøndalen utenfor Drammen like etter klokken 16. Eikedalen forteller at flere personer skal ha trukket ut i elven for å unnslippe hunden.

– Én av dem lider av nedkjøling etter å ha oppholdt seg der over en stund. Vi vet ikke hva som førte til at hunden gikk amok.

Vitner forteller at det blødde kraftig fra armen til kvinnen som først ble angrepet. På stedet kunne man se blodspor på asfalten. Foto: Alexander Jansen / DRM24

Har avlivet hunden

Hunden ble fraktet bort like etter hendelsen. Den er allerede avlivet, med samtykke fra eierne, opplyser Eikedalen.

– Det vil bli opprettet en sak for brudd på hundeloven. Det er mulig at hundeeier må inn og avgi forklaring hos politiet, eller at en får en reaksjon fra politiet på et senere tidspunkt.

Schulsrud snakket med politiet på telefon mens de dramatiske scenene utspilte seg. Han ønsket ikke å gripe inn fordi barna hans sto og så på.

– Datteren min ble veldig skremt. Det var en rystende opplevelse for oss alle. Heldigvis klarte de å få kontroll på hunden før det gikk ordentlig galt, sier Schulsrud.