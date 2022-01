Vil gå gjennom mobilen til asylsøkere på grensa

– Mange kommer uten reisedokumenter, men med mobiltelefon. Mobilen kan inneholde opplysninger om reiserute, identitet og nettverk i hjemlandet, sier Mari Holm Lønseth.

Hun er innvandringspolitisk talsperson i Høyre. De vil nå gi politiet hjemmel til å rutinemessig visitere asylsøkere på grensa.

Det kan sikre at asylsøkere ikke kommer med uriktig informasjon, mener Lønseth.

– Det er nødvendig for å få en rask avklaring om søkeren har krav på beskyttelse i Norge, eller om vedkommende skal returneres til hjemlandet.

Hun sier at forslaget kun gjelder asylregistrering.

Frp vil stanse terrorister og lykkejegere

I dag kan tolletaten rutinemessig visitere folk som reiser inn i landet, men politiet har ikke det samme grunnlaget for å visitere asylsøkere.

– Det er et paradoks, sier Lønseth.

– Den teknologiske utviklingen gjør at vi trenger regler tilpasset den digitale verden.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) stiller seg bak forslaget.

– Flere terroristorganisasjoner prøver å sende terrorister til Europa og Norge. Det er derfor viktig å raskt vite om personen har reelt behov for beskyttelse, eller er en potensiell terrorist eller lykkejeger.

Erlend Wiborg, stortingspolitiker for Frp er positiv til Høyres forslag. Foto: Fremskrittspartiet

I oktober 2017 løftet regjeringen et lignende forslag til høring. Planen var å ta i bruk teknologi og digitale verktøy for å øke kontrollen av asylsøkere.

– I dag har vi mange mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Som livnærer seg av kriminalitet og skaper enda mer jobb for politiet, sier Wiborg.

Datatilsynet: – Svært inngripende

Datatilsynet har forståelser for at politiet kan ha behov for å undersøke mobiler i noen tilfeller.

Jan Henrik Nilsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, mener forslaget er for inngripende. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Vi mener dagens regelverk, hvor det må foreligge tvil for å anta at utlendingen skjuler opplysninger om sin identitet, ivaretar dette behovet, sier Jan Henrik Mjønes Nielsen.

Han mener det kan oppleves krenkende hvis innholdet i mobilen lagres og gjøres tilgjengelig i utlendingsforvaltningen.

– Asylsøkere er sårbare og et innsyn og kopiering av opplysningene på mobiltelefonen kan oppleves som svært inngripende.

UDI har lagt frem tall som viser at i 2021 fikk 87 prosent av asylsøkerne innvilget asyl.

– Det må derfor stilles spørsmål om det er nødvendig og forholdsmessig med rutinemessig innsyn i mobiltelefonen, sier Nielsen.

Norsk forening for asylsøkere (Noas) mener at dagens kontrollrutiner fungerer bra.

– Vi opplever at dette forslaget ikke er nødvendig, sier generalsekretær Pål Nesse.

Regjeringen: – Personvernhensyn må vurderes

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl sier til NRK at regjeringen skal vurdere saken.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl mener forslaget må drøftes og vurderes. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Regjeringen Solberg sendte dette forslaget på høring i 2017, uten at Høyre klarte å legge fram noe lovforslag før de gikk av i fjor høst.

Mehl mener problemstillingen må drøftes på nytt.

– Den nye regjeringen har saken til vurdering i departementet. Det er behov for å vurdere og drøfte problemstillinger opp mot personvernhensyn før det kan legges fram tydeligere og mer moderne regler om visitasjon av asylsøkere og undersøkelse av mobiltelefoner, enn hva man har i dag, sier Mehl.